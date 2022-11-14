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الرياضي

تحدي السلة على «جادة الشارقة»

تحدي السلة على «جادة الشارقة»
14 نوفمبر 2022 20:30

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحدياً مثيراً في لعبة كرة السلة على جادة الإمارة الباسمة، بمشاركة 28 لاعبة يمثلن 7 فرق، في إطار تنفيذ نهج المؤسسة في نشر الثقافة الرياضية بين أوساط المجتمع الرياضي النسوي، لما له من أهمية قصوى على الصحة، والسلامة من مختلف الآفات الجسدية.
وتتلخص فكرة التحدي في إقامة فعالية لكرة السلة 3 ضد 3، يتم من خلالها التنافس بين فريقين على سلة واحدة، يتألف كل فريق من 3 لاعبات، حيث تم خلال الفعالية، وضع شعار مأخوذ من فكرة الجرافيت مع دمجها في لعبة 3 ضد 3، سعياً إلى بلوغ الأهداف المنشودة من إقامة الفعالية، والمتمثلة في التوعية بأهمية الرياضة، ودورها الفاعل في المجتمع، ونشر الرياضة في الوسط الرياضي النسوي.
وأفرزت إقامة تحدي كرة السلة في جادة الشارقة، إيجابيات عدة، منها توفير 60% من احتياجات البطولة، وتوفير جهاز النظام الصوتي، ومواقف السيارات مجاناً للجمهور، ومساحة لإقامة الفعالية، ومكان استراحة الأطفال، والترويج عن الفعالية في مكان إقامتها.
وخصصت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، فريقاً متمرساً بإشراف وإدارة نورة الحمر، رئيس قسم الرياضة المجتمعية في المؤسسة، ومساهمة فاعلة من مارية بن كرم وميرة الحمادي، وذلك لتنفيذ فقرات التحدي، والقيام بالمهام المطلوبة، خصوصاً ما يتعلق بتقديم مقترحات الفعالية، ومتابعة مهام الأقسام المساندة، وتصاميم الفعالية، والتواصل مع الأقسام لتوفير احتياجات الفعالية، والتسجيل مع موظفات خدمة العملاء، وإعداد التقارير النهائية عن الفعالية. 

السلة الثلاثية
كرة السلة
مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة
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