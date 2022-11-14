مونديال الرماية البارالمبية.. كوريا تحلق الذهب ومقدونيا تضع البصمة الأولى

العين (الاتحاد)



أسفرت منافسات مسابقة "10 متر بندقية" هوائية وضعية الراقد مختلط فرق فئة SH2، في بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022، والتي تقام بمدينة العين عن فوز الفريق الكوري الجنوبي المكون من كيون بارك سي واي كيونج مون جن جان كيم، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، محققاً 1592.21 نقطة، وكان المركز الثاني من نصيب الفريق الهندي المكون من سنجاهارج ومانيش ناروال ودبندر سنجا، محققاً 1579.13 نقطة، بينما ذهب المركز الثالث للفريق التركي المكون من إيفيت كاراجول وايسيجول بليفانرال ومراد اوجوز، محققاً 1574.23 نقطة.

في المسابقة نفسها للفردي، فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية المقدونية أوليفيرا ناكوفاسكبيكوفا، محققة 216.5 نقطة، بينما كان المركز الثاني للأوكراني أوليكس دانيسوك الذي حقق 215.3 نقطة، وحل التركي إيفيت كاراجول الذي حقق 193.5 نقطة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية

وفي مسابقة "50 متر مسدس" ساكتون «ناري» مختلط فرق فئة SH1، فاز بالمركز الأول الميدالية الذهبية الفريق البريطاني المكون من تيم جيفري وريان كوكبل وجيمس بفيس محققاً 1907.2 نقطة، وجاء ثانياً الفريق التايلاندي المكون من أونسن شاشيشمان وتانونج شانمان وليتيبات مانيجاك محققاً 1904 نقطة، بينما ذهب المركز الثالث للفريق الكوري الجنوبي المكون من تشي لوجا لي دون جل كيم وسن جو بارك محققاً 1902.4 نقطة.

وفي فردي المسابقة فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية الأوكراني فاسيل كوفاتشوك محققاً 254.6 نقطة، بينما فاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية الأندونيسي بولو ترياناتو محققاً 252,9 نقطة ، بينما فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية السلوفاني جورازد تريسك فرانشيك محققاً 232,6 نقطة

وشهدت البطولة، التي تحتضنها أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنادي العين للفروسية والرماية والجولف حتى 18 نوفمبر، مشاركة 296 لاعباً ولاعبة من 54 دولة، برعاية كريمة من سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بتنظيم من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

من جانبه، أكد أحمد البلوشي مدرب منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية، أن مشاركة جميع الفئات بمنتخبنا في المنافسات جاءت إيجابية بكل المقاييس، مقارنة بمشاركة أبطال العالم، ونظراً لأن البطولة هي الثانية في الأهمية بعد دورة الألعاب البارالمبية، ودلل على قوة البطولة بأنها شهدت تسجيل عدد من الأرقام القياسية العالمية في مختلف المسابقات.

وأضاف: من إيجابيات المشاركة، دخول لاعبين لأول مرة إلى النهائيات، مثل البطل الواعد سعيد البلوشي في R4 وR9، حيث قدم مستوى طيباً للاعب عمره في الرماية البارالمبية عام واحد فقط، ما يجعلنا نتوقع له مستقبلاً مشرقاً في المنافسات والبطولات المقبلة والوصول لمنصات التتويج.

وعن تأهل بطلنا البارالمبي عبد الله سلطان العرياني إلى دورة ألعاب باريس البارالمبية 2024، قال البلوشي: تأهل العرياني كان متوقعاً، هو بطل عالمي بارالمبي ينافس دائماً على المراكز الأولى في كل البطولات التي يشارك فيها، ويحقق أرقاماً قياسية عالمية، تمكن في هذه البطولة من تحقيق رقم عالمي جديد وتحطيم الرقم القديم المسجل باسمه أيضاً.

وعن المنافسات المقبلة للمنتحب، قال أحمد البلوشي: العام المقبل لدينا تنافس قوي يتمثل في بطولة الأسياد في الصين، وهي مؤهلة لدورة باريس البارالمبية، وبطولة العالم بالعام المقبل في العاصمة البروفية ليما، ووجه الشكر إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم واللجنة المنظمة العليا، على دعمهم وجهودهم الكبيرة لتنظيم منافسات البطولة ودعم منتخبنا الوطني والعمل لتوفير كل مقومات النجاح لهم.