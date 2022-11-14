الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نجاح باهر لتحديات الماراثون والموتوسيرف في كاسر الأمواج بأبوظبي

نجاح باهر لتحديات الماراثون والموتوسيرف في كاسر الأمواج بأبوظبي
14 نوفمبر 2022 21:00

 أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«شراع 43» يرفرف في شواطئ دبي السبت
العلم يزين احتفالية «أبوظبي البحري» بحضور محمد بن سلطان بن خليفة

سجل نادي أبوظبي للرياضات البحرية أسبوعا بحريا مميزا مع إسدال الستار على الجولة الثانية من بطولة الإمارات للموتوسيرف والجولة الثانية من ماراثون الإمارات للدراجات المائية وسط نجاح كبيرة ومشاركة قوية شهدتها المنافسة التي أقيمت في نهاية الأسبوع.
وأسفرت فئة جالس محترفين لتحدي الماراثون عن فوز راشد الطاير بالمركز الأول، في حين حل ثانيا الكويتي راشد الدواس، وثالثا مانع المرزوقي، وفي فئة واقف محترفين تمكن سلمان العوضي من تحقيق المركز الأول في حين حل ثانيا راشد الدواس وثانيا الياباني يوما كوزاكي وثالثا عبد الله الحمادي، وفي فئة المخضرمين حل في المركز الأول سعود الزابين وثانيا أحمد الدواس وثالثا الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي.
وشهدت منافسات الموتوسيرف مشاركة كبيرة وقوية وصلت إلى 34 متسابقا في فئات البطولة الأربعة وحظيت بتنافس كبير عبر كافة تصفيات السباق وجاءت النتائج كي تهدي المركز الأول في فئة الناشئين إلى التشيكية ليندا لوكشير، في حين حل ثانيا الكويتي حمد الحداد وثالثا الكويتي فراس رمضان، وفي فئة التشالنجر حل في المركز الأول الكويتي عبدالرزاق البغلي، وثانيا الكويتي مبارك الفضلي وثالثا المكسيكي أريتون إيبولي، وفي فئة السيدات كانت السيطرة تشيكية مطلقة، حيث حلت في المركز الأول فيتوفا إيليزاب وجاءت ثانية ليندا لوكشير وحلت في المركز الثالث ماركيتا زامينوفا، وكان التحدي الأكبر في فئة المحترفين والتي تمكن من خلالها التشيكي ماتياس كوليك من إحراز المركز الأول في حين حل ثانيا حسن باباس من الكويت وثالثا التشيكي أليكس لوكشير.
ووجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد أن تنوع جنسيات المشاركين في البطولات البحرية التي تمت إقامتها على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي كان قاسما مشتركا في كلا البطولتين وقال: إقبال كبير في المشاركة وتحد ضخم شهدناه على مدار يومين كاملين من خلال الدراجات المائية وعبر الموتوسيرف.
وبين سالم الرميثي أن البطولات البحرية للنادي مستمرة وبشكل شبه أسبوعي من خلال التنظيم المستمر للرياضات بمختلف أنواعها الحديث والتراثي وقال: فعاليات وبطولات النادي متواصلة دوما ولدينا سباق وتحد في كل أسبوع تقريبا من الآن وحتى نهاية الموسم، وبالتأكيد ستزيد قوة المنافسة والتحدي في ما هو قادم من بطولات.

نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
الرياضات البحرية
الموتوسيرف
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الإندونيسية
الإمارات
رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الإندونيسية
اليوم 02:47
سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري في خورفكان
الإمارات
سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري في خورفكان
اليوم 02:47
عبدالله بن زايد: حريصون على العمل المشترك البنّاء إقليمياً ودولياً
الإمارات
عبدالله بن زايد: حريصون على العمل المشترك البنّاء إقليمياً ودولياً
اليوم 02:47
الإمارات تدعو إلى تحفيز التدفق التجاري والاستثماري العالمي
الإمارات
الإمارات تدعو إلى تحفيز التدفق التجاري والاستثماري العالمي
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©