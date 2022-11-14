نجاح باهر لتحديات الماراثون والموتوسيرف في كاسر الأمواج بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

سجل نادي أبوظبي للرياضات البحرية أسبوعا بحريا مميزا مع إسدال الستار على الجولة الثانية من بطولة الإمارات للموتوسيرف والجولة الثانية من ماراثون الإمارات للدراجات المائية وسط نجاح كبيرة ومشاركة قوية شهدتها المنافسة التي أقيمت في نهاية الأسبوع.

وأسفرت فئة جالس محترفين لتحدي الماراثون عن فوز راشد الطاير بالمركز الأول، في حين حل ثانيا الكويتي راشد الدواس، وثالثا مانع المرزوقي، وفي فئة واقف محترفين تمكن سلمان العوضي من تحقيق المركز الأول في حين حل ثانيا راشد الدواس وثانيا الياباني يوما كوزاكي وثالثا عبد الله الحمادي، وفي فئة المخضرمين حل في المركز الأول سعود الزابين وثانيا أحمد الدواس وثالثا الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي.

وشهدت منافسات الموتوسيرف مشاركة كبيرة وقوية وصلت إلى 34 متسابقا في فئات البطولة الأربعة وحظيت بتنافس كبير عبر كافة تصفيات السباق وجاءت النتائج كي تهدي المركز الأول في فئة الناشئين إلى التشيكية ليندا لوكشير، في حين حل ثانيا الكويتي حمد الحداد وثالثا الكويتي فراس رمضان، وفي فئة التشالنجر حل في المركز الأول الكويتي عبدالرزاق البغلي، وثانيا الكويتي مبارك الفضلي وثالثا المكسيكي أريتون إيبولي، وفي فئة السيدات كانت السيطرة تشيكية مطلقة، حيث حلت في المركز الأول فيتوفا إيليزاب وجاءت ثانية ليندا لوكشير وحلت في المركز الثالث ماركيتا زامينوفا، وكان التحدي الأكبر في فئة المحترفين والتي تمكن من خلالها التشيكي ماتياس كوليك من إحراز المركز الأول في حين حل ثانيا حسن باباس من الكويت وثالثا التشيكي أليكس لوكشير.

ووجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد أن تنوع جنسيات المشاركين في البطولات البحرية التي تمت إقامتها على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي كان قاسما مشتركا في كلا البطولتين وقال: إقبال كبير في المشاركة وتحد ضخم شهدناه على مدار يومين كاملين من خلال الدراجات المائية وعبر الموتوسيرف.

وبين سالم الرميثي أن البطولات البحرية للنادي مستمرة وبشكل شبه أسبوعي من خلال التنظيم المستمر للرياضات بمختلف أنواعها الحديث والتراثي وقال: فعاليات وبطولات النادي متواصلة دوما ولدينا سباق وتحد في كل أسبوع تقريبا من الآن وحتى نهاية الموسم، وبالتأكيد ستزيد قوة المنافسة والتحدي في ما هو قادم من بطولات.