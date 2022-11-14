منصور بن محمد يرحّب بالمشاركين في مؤتمر دبي الرياضي الدولي



دبي (الاتحاد)

رحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالمشاركين في الدورة السابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وكذلك بالمشاركين في حفل الدورة الثالثة عشرة من جائزة «دبي جلوب سوكر» اللذين سيقامان مساء الخميس في مدينة جميرا تحت شعار «الطريق إلى البطولات».

وأكد سموه حرص مجلس دبي الرياضي، الجهة المنظمة للمؤتمر، على مواصلة انعقاد هذا الحدث السنوي بما له من أثر إيجابي كمحطة مهمة في طريق تطوير كرة القدم على مستوى العالم، وملتقى لنجوم اللعبة الأكثر جماهيرية في العالم من مدربين ولاعبين وإداريين، إضافة إلى قيادات وصنّاع القرار ضمن الاتحادات والأندية العالمية.

وقال سموه: «يسهم مؤتمر دبي الرياضي بدور محوري في دعم جهود تطوير كرة القدم في الدولة والمنطقة والعالم، إضافة إلى دوره في تمكين المجتمعات من خلال الرياضة، حيث يؤكد مؤتمر دبي الرياضي الدولي في كل عام مكانته كمنصة عالمية لبحث واقع ومستقبل كرة القدم حول العالم من خلال المشاركة النوعية التي يستقطبها من حول العالم وتمثل أهم رموز اللعبة وصناع القرار فيها».

ويكرِّم حفل جائزة دبي «جلوب سوكر» المتميزين وأصحاب الإنجازات في جميع المجالات ضمن قطاع كرة القدم وتخصصاته الواسعة، ومن بين المكرمين اللاعبون الذين تركوا بصمات لا تنسى في عالم كرة القدم وأصبحوا قدوة للملايين من اللاعبين حول العالم.

وأضاف سموه: «إن حضور ومشاركة نجوم الإدارة واللعبة والتدريب في جلسات المؤتمر بما يضمه من جلسات حول استقطاب المواهب وأخرى عن الطريق إلى إحراز البطولات، يمثل فرصة لبحث واقع هذه الرياضة وآفاق تطورها ورصد التحديات التي تواجهها، كما يمنح فرصة للعاملين في قطاع كرة القدم في الدولة للقاء نظرائهم من الأندية المحترفة صاحبة أكبر الإنجازات، وتعزيز فرص تكوين شراكات مثمرة وعلاقات تعاون ناجحة تسهم في تحقيق التطور المنشود لأنديتنا الساعية إلى تحقيق النجاح في عالم الاحتراف، كما يفتح الحدث مجالاً واسعاً لتطوير كوادرنا الوطنية وتكوين نموذج رياضي وطني متميز في مختلف التخصصات الاحترافية في عالم كرة القدم».

وختم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالتأكيد على حرص دبي أن تكون مركزاً فاعلاً ومؤثراً على صعيد التطوير الرياضي العالمي وتحفيز مختلف اللعبات وتشجيع القائمين عليها، وقال سموه: «يواصل مؤتمر دبي الرياضي حضوره القوي في عالم كرة القدم، ولم يتوقف خلال الجائحة التي عطلت معظم الفعاليات الرياضية في العالم، فقد تم تنظيمه بحضور واسع من نجوم وقيادات كرة القدم الدولية إيماناً منهم بأهمية ما يطرحه من موضوعات حيوية تتعلق بمستقبل اللعبة التي تتمتع بأكبر شعبية على مستوى العالم، حيث يحرص الكثير من المعنيين بعالم كرة القدم ونجومه على القدوم إلى دبي خلال فترة المؤتمر، ومتابعة حفل تتويج أبطال كرة القدم، ولقاء نظرائهم من المشاركين والبحث في مستقبل اللعبة والتعاون فيما بينهم».