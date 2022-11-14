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25 لاعباً في قائمة «أبيض الشباب» لودية عُمان

25 لاعباً في قائمة «أبيض الشباب» لودية عُمان
14 نوفمبر 2022 19:30

دبي (الاتحاد)
دشن منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً تجمعه الداخلي المقام حالياً في دبي، استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام شقيقه المنتخب العُماني يومي 18 و20 نوفمبر الجاري، في إطار تحضيراته الأولية للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2024.
واختار الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري 25 لاعباً للتواجد في هذا المعسكر وهم: عبدالرحمن طلال، خميس ناصر، زايد الفلاحي، ياسر علي «الوحدة»، سيف المنهالي، خميس المنصوري «بني ياس»، عبدالعزيز الأصبحي، ماجد المهيري، محمد جمعة «شباب الأهلي»، فهد جاسم، مايد الكاس، نواف الياسي، حمدان الحمادي «الشارقة»، محمد خالد، ربيع حسن، عتيق عصام، راشد المزروعي، سيف ناصر «الوصل»، سيف المازمي، عيد الحمادي، حازم محمد، محمد الزعابي «العين»، سعود البلوشي، محمد الحمادي «الإمارات»، زايد فدعق «الجزيرة».

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