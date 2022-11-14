منتخب إسبانيا إلى عَمان لمواجهة الأردن ودياً

عمان (أ ف ب)

يصل منتخب إسبانيا لكرة القدم إلى العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء، لخوض مباراة ودية مع مضيفه الأردن الخميس على استاد عمان الدولي.

وتترقب جماهير الكرة الأردنية هذه المواجهة التاريخية التي تجمع بطل العالم عام 2010 مع منتخب النشامى، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان على مر التاريخ.

وستكون مباراة الأردن المحطة الأخيرة لمنتخب «لا روخا»، قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات كأس العالم 2022، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

من جهته يستعد الأردن يومياً بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد، الذي أعلن في وقت سابق عن تشكيلة ضمت 27 لاعباً وقع عليهم الاختيار لمواجهة إسبانيا.

وقال حمد: «ننظر لمباراتنا مع إسبانيا بأهمية كبيرة، وهي تشكل تحدياً جديداً ومن نوع آخر لمنتخب الأردن، ولدينا الحماس والدافع لتقديم مباراة تعزّز من حضور الكرة الأردنية وتليق بسمعتها أمام العالم».

وأضاف حمد «ندرك جيداً أننا نواجه فريقاً كبيراً ومتمرساً ونجوماً من الصف الأول في الكرة العالمية، ولديهم طموحات كبيرة في مونديال قطر.. نحترم المنتخب الإسباني ومدربهم القدير لويس إنريكي، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للظهور بصورة مثالية وتحقيق نتيجة تلبي طموحاتنا وطموحات الجماهير التي تنتظر هذه المباراة بشغف كبير واهتمام متزايد».

وضمت قائمة الأردن يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، عبد الله الفاخوري، عبدالله الزعبي، محمد أبو حشيش، محمد كلوب، إحسان حداد، سليم عبيد، أنس بني ياسين، يزن العرب، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، صالح راتب، أحمد سمير، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمود المرضي، موسى التعمري، عمر هاني، أحمد العرسان، محمد أبو زريق «شرارة»، علي علوان، يزن النعيمات، حمزة الدردور.