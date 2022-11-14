«أبوظبي لإدارة رياضة السيارات» تتعهد بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2040



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات رسمياً عن توقيعها اتفاقية الأمم المتحدة للعمل الرياضي من أجل المناخ (UNS4CA)، وتسعى الشركة عبر عدد من البرامج والمبادرات المستدامة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2040.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات في عام 2021 بتنظيم النسخة الأكثر استدامة على الإطلاق في مسيرة سباق جائزة أبوظبي الكبرى، تمكنت الشركة من الحصول على أعلى مستوى للاعتماد البيئي ذي الثلاث نجمات من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك بفضل تبنيها مجموعة من المبادرات المستدامة والتي شملت الاعتماد على المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في صناعة الزي الرسمي لجميع موظفي الحلبة، وعدم استخدام أية مواد بلاستيكية أحادية الاستخدام في المركز الإعلامي والبادوك ومنطقة الصيانة وفلل الضيافة الخاصة بالفرق. كما أعلنت حلبة مرسى ياس عن اعتمادها على نظام مبتكر يقوم بإعادة تدوير المياه في المواقع الرئيسية التي تستخدم مولدات المياه في الغلاف الجوي (AWG) لإنتاج مياه شرب ذات جودة عالية من الهواء.

ويأتي تعهد شركة أبوظبي لرياضة السيارات بتحقيق صافي انبعاثات صفرية من الكربون والغازات الدفيئة خطوةً هامة في مسيرتها المستدامة، ويضع حلبة مرسى ياس على الطريق الصحيح لتقليل أثرها البيئي وتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال، عبر مجموعة من المبادرات الجديدة التي تتماشى مع استراتيجية اتفاقية الأمم المتحدة للعمل الرياضي من أجل المناخ، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي: التعهد، والتخطيط، والتنفيذ، والمتابعة.

وتأكيداً على هذا الالتزام بالوصول إلى الهدف الموضوع لعام 2040، وضعت شركة أبوظبي لرياضة السيارات هدفاً نصفياً بتقليل انبعاثاتها من الكربون والغازات الدفيئة بنسبة 50% بحلول عام 2030، إلى جانب عملها على وضع خطة متكاملة محددة المراحل تتيح للمؤسسة الوصول إلى الحياد الكربوني.

وفي سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا -1 لعام 2022، تنفذ شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وحلبة مرسى ياس عدداً من المبادرات الرئيسية على مدار أيام سباق عطلة نهاية الأسبوع، والتي تشمل استخدام مواد معاد تدوريها من زجاجات البلاستيك في صنع الزي الرسمي لفريق حلبة مرسى ياس والذي يحمل اسم Greenspun، والتأكيد على إعادة تدوير بقايا الطعام والزيوت بشكل فعّال في مناطق الواحات حول الحلبة، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية ومولدات الوقود الحيوي في منقطة المشجعين، وضمان عمل ورشات إعادة التدوير على مدار أسبوع السباق بكامله.

وفي هذا الخصوص، تحدّث سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «نؤكد التزامنا المؤسسي الكامل في حلبة مرسى ياس باتفاقية الأمم المتحدة للعمل الرياضي من أجل المناخ والإجراءات المحددة ضمنها، وتخفيض انبعاثاتنا الكربونية عبر مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تشمل جميع أنشطتنا التجارية وعملياتنا التشغيلية».

وأضاف: «وضعنا لأنفسنا أهدافاً محددة وواضحة، ونعمل بجهد دؤوب على تخفيض انبعاثاتنا الكربونية للوصول إلى الحياد الكربوني ضمن الإطار الزمني للخطة الموضوعة، مواصلين مسيرة العمل والتطوير نحو مزيد من الاستدامة على المدى الطويل تماشياً مع الأهداف البيئية التي وضعتها القيادة الرشيدة في أبوظبي».