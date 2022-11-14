الخزري ومساكني يقودان تشكيلة تونس المونديالية

تونس (أ ف ب)

كشف مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم جلال القادري، عن قائمة تضم 26 لاعبًا تم استدعاؤهم لكأس العالم 2022 في قطر، وفي طليعتهم المهاجمان وهبي الخزري ويوسف المساكني.

سيخوض "نسور قرطاج" في مشاركتهم السادسة في كأس العالم، مجموعة رابعة تضمّ فرنسا، أستراليا والدنمارك.

ويعوّل المنتخب التونسي بطل أفريقيا عام 2004 على تحقيق فوزه الثالث في تاريخ مشاركته المونديالية.

وتريث القادري في إعلان تشكيلته حتى اليوم الأخير المسموح به من قبل الاتحاد الدولي، وذلك إفساحاً في المجال أمام جميع اللاعبين للالتحاق والوقوف على جهوزيتهم.

التشكيلة الرسمية لمونديال قطر: البشير بن سعيد "الاتحاد المنستيري"، أيمن دحمان "الصفاقسي"، معز حسن "الأفريقي"، أيمن المثلوثي "النجم الساحلي"

ديلان برون "ساليرنيتانا الإيطالي"، نادر الغندري "الأفريقي"، منتصر الطالبي "لوريان الفرنسي"، بلال العيفة "الكويت الكويتي"، محمد دراغر "لوسيرن السويسري"، علي العابدي "كاين الفرنسي"، علي معلول "الأهلي المصري"، وجدي كشريدة "أتروميتوس أثينا اليوناني" وياسين مرياح "الترجي"

وعيسى العيدوني "فيرينتسفاروش المجري"، إلياس السخيري "كولن الألماني"، حنبعل المجبري "برمنجهام الإنجليزي"، فرجاني ساسي "الدحيل القطري"، محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي "الترجي"

الهجوم: وهبي الخزري "مونبلييه الفرنسي"، نعيم السليتي "الاتفاق السعودي"، سيف الدين الجزيري "الزمالك المصري"، يوسف المساكني "العربي القطري"، أنيس بن سليمان "بروندبي الدنماركي"، عصام الجبالي "أودنسي الدنماركي"، طه ياسين الخنيسي "الكويت الكويتي"