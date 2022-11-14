الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الخزري ومساكني يقودان تشكيلة تونس المونديالية

الخزري ومساكني يقودان تشكيلة تونس المونديالية
14 نوفمبر 2022 15:44

تونس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
هازارد: إنها الفرصة الأخيرة
راموس.. «الخامسة» من المنزل!

كشف مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم جلال القادري، عن قائمة تضم 26 لاعبًا تم استدعاؤهم لكأس العالم 2022 في قطر، وفي طليعتهم المهاجمان وهبي الخزري ويوسف المساكني.
سيخوض "نسور قرطاج" في مشاركتهم السادسة في كأس العالم، مجموعة رابعة تضمّ فرنسا، أستراليا والدنمارك.
ويعوّل المنتخب التونسي بطل أفريقيا عام 2004 على تحقيق فوزه الثالث في تاريخ مشاركته المونديالية.
وتريث القادري في إعلان تشكيلته حتى اليوم الأخير المسموح به من قبل الاتحاد الدولي، وذلك إفساحاً في المجال أمام جميع اللاعبين للالتحاق والوقوف على جهوزيتهم.
التشكيلة الرسمية لمونديال قطر: البشير بن سعيد "الاتحاد المنستيري"، أيمن دحمان "الصفاقسي"، معز حسن "الأفريقي"، أيمن المثلوثي "النجم الساحلي"
ديلان برون "ساليرنيتانا الإيطالي"، نادر الغندري "الأفريقي"، منتصر الطالبي "لوريان الفرنسي"، بلال العيفة "الكويت الكويتي"، محمد دراغر "لوسيرن السويسري"، علي العابدي "كاين الفرنسي"، علي معلول "الأهلي المصري"، وجدي كشريدة "أتروميتوس أثينا اليوناني" وياسين مرياح "الترجي"
وعيسى العيدوني "فيرينتسفاروش المجري"، إلياس السخيري "كولن الألماني"، حنبعل المجبري "برمنجهام الإنجليزي"، فرجاني ساسي "الدحيل القطري"، محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي "الترجي"
الهجوم: وهبي الخزري "مونبلييه الفرنسي"، نعيم السليتي "الاتفاق السعودي"، سيف الدين الجزيري "الزمالك المصري"، يوسف المساكني "العربي القطري"، أنيس بن سليمان "بروندبي الدنماركي"، عصام الجبالي "أودنسي الدنماركي"، طه ياسين الخنيسي "الكويت الكويتي"

علي معلول
يوسف المساكني
كأس العالم 2022
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الإندونيسية
الإمارات
رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الإندونيسية
اليوم 02:47
سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري في خورفكان
الإمارات
سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري في خورفكان
اليوم 02:47
عبدالله بن زايد: حريصون على العمل المشترك البنّاء إقليمياً ودولياً
الإمارات
عبدالله بن زايد: حريصون على العمل المشترك البنّاء إقليمياً ودولياً
اليوم 02:47
الإمارات تدعو إلى تحفيز التدفق التجاري والاستثماري العالمي
الإمارات
الإمارات تدعو إلى تحفيز التدفق التجاري والاستثماري العالمي
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©