الشارقة يتوج بلقب بطولة الدولة المفتوحة «كاتا فردي»



الشارقة (الاتحاد)

توج نادي الشارقة الرياضي بلقب بطولة الدولة المفتوحة في الكاتا، بـ 7 ميداليات ملونة في فئة الأشبال والفتيات بواقع (2 ذهب، 2 فضة، 3 برونزيات)، وحل نادي شباب الأهلي ثانياً بـ 6 ميداليات (1 ذهب، 2 فضة، 3 برونزيات)، وجاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً بحصوله على 3 ميداليات، (ذهبية، فضية، برونزية)، وحل في المركز الرابع كل من نادي اتحاد كلباء وأكاديمية مينتور بحصولهما على ميداليتين (ذهبية، برونزية).

حضر الختام وقام بتتويج الأبطال اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه المهندس: حميد شامس الأمين العام ود. عبد الله البادي الأمين العام المساعد، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد.

الجدير بالذكر أن نقاط درع التفوق العام لهذا الموسم تحتسب ابتداءً من فئات الأشبال والفتيات والرجال والسيدات في مسابقات الموسم (الفردية والجماعية).

أقيمت المنافسات على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، لفئات البراعم والزهرات والأشبال (أ، ب) والفتيات (أ، ب) من عمر 6 سنوات وحتى 13 سنة، بمشاركة 298 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً ومركزاً تنافسوا في 36 مسابقة لـ«كاتا فردي» وسط تألق كبير للاعبين واللاعبات، في ظل ارتفاع المستوى الفني للبطولة وفي حضور عدد كبير من أولياء الأمور ومحبي اللعبة امتلأت بهم صالة البطولة.

شهدت البطولة منافسات مثيرة بين الأندية وتميزت المنافسات بالقوة والإثارة، ولأول مرة تقام المنافسات بنظام جديد لقرعة فئة البراعم والزهرات من عمر 6 سنوات وحتى 9 سنوات، أسوة بنفس الفئة في بطولة نجوم المستقبل لهذا الموسم، والتي بها أسفرت عن تتويج جميع اللاعبين المشاركين في مسابقات تلك الفئة، وسط فرحة كبيرة من اللاعبين وأولياء أمورهم بوجودهم على منصات التتويج.