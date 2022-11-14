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الرياضي

«شراع 43» يرفرف في شواطئ دبي السبت

«شراع 43» يرفرف في شواطئ دبي السبت
14 نوفمبر 2022 14:30


دبي (الاتحاد)
تتجه أنظار عشاق الرياضات البحرية السبت المقبل إلى شواطئ دبي التي تحتضن منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما، الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023 والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي الحالي.
وأعلن النادي بدء إجراءات المشاركة في السباق المرتقب عبر استكمال عملية التسجيل المعتاد قبل السباق عن طريق البوابة الإلكترونية حتى يوم الجمعة المقبل موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة القوارب المشاركة في التظاهرة الكبير المرتقبة.
وتأخذ منافسات سباق الجولة الثانية أهمية خاصة وكبيرة عند الملاك والنواخذة والبحارة باعتباره المحطة الختامية في البطولة هذا الموسم وذلك من أجل المنافسة إيجاد موطئ قدم في المنافسة على صدارة الترتيب العام لبطولة دبي 2022-2023 والتي تقام من الجولتين والحصول على النقاط مع نهاية الموسم.
وكانت الجولة الاولى قد شهدت تتويج طاقم القارب سهم 170 بقيادة النوخذة أحمد يوسف سالم الحمادي بطلا بينما نال القارب (نزاع 70) بقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي المركز الثاني وجاء القارب (الظفرة 87) بقيادة النوخذة محمد عبدالله محمد جمعة المرزوقي في المركز الثالث. 

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