25 لاعباً في قائمة «الأبيض الأولمبي» لوديتي كوريا الجنوبية



دبي (الاتحاد)

يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الكوري الجنوبي يومي الخميس والجمعة المقبلين في ملعب نادي الإمارات برأس الخيمة ضمن معسكره الداخلي الذي انطلق أمس استعداداً للبطولات المقبلة أبرزها غرب آسيا والتصفيات الآسيوية.

واختار الإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب 25 لاعباً للتواجد في هذا التجمع وهم: وليد راشد، محمد المازمي، ياسر حسن (اتحاد كلباء)، فهد بدر (الإمارات)، عبدالله عباس (البطائح)، سلطان الزعابي (بني ياس)، راكان وليد، أحمد محمود، زايد سلطان، نواف الحارثي (الجزيرة)، عبدالله البدواوي (حتا) خالد توحيد (الشارقة) بدر ناصر، عبدالعزيز البلوشي، خالد الأصبحي، سلطان البدواوي، محمد يوسف (شباب الأهلي)، عبدالله الحمادي (الظفرة) عبدالله الرئيسي، راشد شكري (عجمان) منصور الشامسي، عيسى الحراصي (العين) عبدالعزيز سويلم، علي عبدالعزيز، بلال الجسمي (النصر).