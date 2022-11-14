البطائح يبحث «ملفات المدربين»

علي معالي (الشارقة)

حصل لاعبو فريق البطائح لكرة القدم على راحة 3 أيام، عقب مباراة الفريق الأخيرة ضد دبا، والتي انتهت بالفوز 1-0.

وتدرس شركة كرة القدم برئاسة عبيد سعيد الطنيجي الملفات الخاصة بالمدربين ليتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي، الذي تم الاستغناء عنه مع نهاية الجولة التاسعة، بعدما نجح المغربي سعيد شخيت مدرب فريق 21 سنة بالنادي في قيادة «الراقي» لانتصار مهم للغاية قبل توقف دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة محتلاً المركز التاسع في منطقة دافئة بجدول الترتيب، متجاوزاً العديد من الفرق صاحبة التاريخ الطويل بالمحترفين.

من ناحية أخرى، تم علاج عبدالله عباس مدافع الفريق بـ «3 غرز» في رأسه في مستشفى دبا، وكان عبدالله قد اشترك في كرة عنيفة مع عامر عمر لاعب دبا، وقع على إثرها في الملعب نتيجة الاصطدام القوي بالرأس، في الدقيقة 77 ليخرج بعدها من الملعب.

وأكد عبدالله عباس أن هذا الفوز دافع كبير للفريق للتجهيز بمعنويات عالية في فترة التوقف الحالية، وقال: «خلال المباريات الـ 10 في دوري أدنوك للمحترفين، نجح فريقنا الوافد الجديد وللمرة الأولى في أن يضع بصمته الإيجابية بفضل الروح العالية من جميع اللاعبين، ورغبتنا في أن نقدم مستويات تجعلنا مبكراً في منطقة الأمان، ولن نتوقف عند النقطة 12 بل لدينا المزيد لنقدمه مع الراقي».

وأضاف: «قبل مباراة دبا كانت الأمور صعبة في ظل ضياع عدد من النقاط في مباريات صعبة، وكانت الضغوط كبيرة علينا، لذلك كان الفوز مهم للغاية على «النواخذة»، وهو ما تم لتعود معنوياتنا إلى الارتفاع من جديد، وفي المباراة الأخيرة رغم أنها كانت خارج ملعبنا لكن رأيت جماهير فريقي في المدرجات، وكان ذلك أكبر مفاجأة وحافز لنا في أرض الملعب لتقديم الأفضل.

ويعتبر عبدالله عباس (21 عاماً) اللاعب الدولي المحلي الوحيد من صفوف «الراقي» بمنتخبنا الأولمبي، وقد وجه شكره إلى إدارة المنتخب على هذا الاختيار الذي سيدفعه للأفضل في الفترات المقبلة.