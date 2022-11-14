نجل مارادونا يفتتح أكاديمية «سوبر 11» في دبي

علي معالي (دبي)

افتتح دييجو فرناندو نجل الراحل الأسطورة الكروية «مارادونا» أكاديمية «سوبر 11» في دبي، وهي أول منتج لشركة «سوبر 11»، التي يترأس مجلس إدارتها محمد بن ثعلوب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، وهذه الشركة تعمل في إدارة أكاديميات كرة القدم من خلال الشراكة التي تمت مع أكاديمية «أفا» التابعة للاتحاد الأرجنتيني.

وحرص جابرييل خوركيرا القائم بأعمال السفارة الأرجنتينية في دبي على التواجد في الافتتاح، الذي تم في مدرسة «دبي سكولار» الخاصة في القصيص، بحضور فيرونيكا أوخيدا زوجة مارادونا وفيرما أبارنا مالك المدرسة التي تحتضن التجربة الأولى لهذا المشروع الضخم، وبدر حارب من مجلس دبي الرياضي، ومحمد النجار مدير أعمال مارادونا السابق، مدير تنفيذي الشركة.

تحظى هذه التجربة باهتمام كبير من الاتحاد الارجنتيني، حيث يتواجد جهاز فني أرجنتيني وعربي بقيادة مارسيلو لاماس وهو لاعب ومدرب سابق ويمتلك خبرة متميزة، من خلال عمله بعدد من الأندية في بلاد «التانجو».

أكد محمد النجار المدير التنفيذي لشركة «سوبر 11»، أن الطموحات كبيرة من خلال نشر فكرة الأكاديمية في عدد من الدول الخارجية للاستثمار في هذا الجانب في ظل التكنولوجيا المتطورة، التي يتم العمل بها باستخدام أحدث التقنيات التي يسير عليها الاتحاد الارجنتيني في هذا الجانب، وهي فرصة كذلك لنشر الفكرة بشكل أكبر في ملاعبنا المحلية لإبراز مواهب لمستقبل اللعبة يبدأون مشوارهم مع الكرة بشكل علمي.