المهيري بطل رماية «التراب» والشامسي وصيفاً

العين (الاتحاد)



توج يحيى المهيري بكأس البطولة السادسة لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» التي نظمها اتحاد الرماية على مدار اليومين الماضيين بميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف وتعود أهمية البطولة كونها تمثل التقييم الثالث وقبل الأخير لرماة منتخبنا الوطني لحسم تصنيف الرماة وفق النتائج التي حققها كل رام لأفضل نتائج ثلاث بطولات من البطولات الأربعة، حيث لم تحسم الأسماء حتى الآن بسبب عدم تحقيق أي رام المعيار الذي حددته اللجنة الفنية وهو 118 طبقا.

كانت الطلقات الذهبية هي التي حسمت ترتيب الرماة عقب الجولات الخمس التي شهدت منافسة شرسة بين 6 رماة خاصة ثنائي الصدارة حيث تساوى يحيى المهيري وسيف الشامسي في رصيد 116 طبقا كما تساوى أيضا مشعل البناي وأحمد الحمادي في رصيد 112 طبقا وبعد فك الاشتباك احتل المهيري المركز الأول وذهبية البطولة وحل الشامسي في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية بينما كانت الميدالية البرونزية والجائزة الميدالية من نصيب مشعل البناي.

وسيقام التقييم الأخير يومي السبت والأحد 26 و27 نوفمبر وهو التقييم الذي سيحسم أمر التصنيف بعد جمع نتائج أفضل ثلاث بطولات لكل رام.

أما عن بقية نتائج الرماة فقد احتل الرامي أحمد الحمادي المركز الرابع وتبعه وليد العرياني في المركز الخامس برصيد 111 طبقا ثم ظاهر العرياني سادسا برصيد 108 طبقا وسعيد البلوشي سابعا برصيد 89 طبقا وعوض النعيمي ثامنا برصيد 88 طبقا ومبارك المنصوري تاسعا برصيد 84 طبقا وأحمد الديري عاشرا برصيد 59 طبقا.

وحلت فاطمة مبارك في المركز الأول على صعيد السيدات لتنال الميدالية الذهبية فيما تبعتها في المركز الثاني عائشة بنت حاتم ونالت الميدالية الفضية.

وفي فئة أصحاب الهمم فاز الرامي الكويتي فلاح الهاجري بالمركز الأول ونال ذهبية البطولة برصيد 96 طبقا والثاني محمد هاشل الحبسي برصيد 93 طبقا والثالث سيف الحميري برصيد 90 طبقا ثم محمد الهاشمي رابعا برصيد 89 طبقا وسعيد المزروعي خامسا برصيد 80 طبقا.

وعقب المنافسات قام حسن بن هدية الشحي رئيس لجنة الحكام بتتويج الفائزين في كافة المنافسات.