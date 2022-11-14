«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو



أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق نادي الشارقة الرياضي بلقب بطولة كأس السفير الياباني لدى الدولة السنوية للجودو لفئتي الناشئين والأشبال، التي أقيمت بصالة فاطمة بنت مبارك الرياضية والتي نظمها اتحاد المصارعة والجودو بالتعاون مع السفارة اليابانية برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وشهدت مشاركة 180 لاعبا من الفئتين، على مستوى الدولة ممثلة في 9 أندية ومركز، وكشفت البطولة عن مواهب واعدة تستحق المزيد من الصقل والرعاية والاحتكاك دعما للمنتخبات الوطنية.

وحصل فريق الشارقة على 8 ميداليات ملونة منها 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، وحل في المركز الثاني نادي خورفكان، ثم الثالث فريق الفجيرة للفنون القتالية.. وشهدت بطولة فئة الناشئين فوز فريق الشارقة بالمركز الأول وفاز نادي خورفكان بفئة الاشبال.

وفي ختام البطولة توج الفائزين أكيوإيسومانا سفير اليابان لدى الدولة وزوجته ماتشيكو يامامورا رئيسة قسم الشؤون الثقافية والعلاقات العامة بالسفارة وحسام الجوباسي اختصاصي شؤون ثقافية وعلاقات عامة وناصر يوسف ممثل مجلس أبوظبي الرياضي ومن جانب اتحاد الجودو ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد للاتحاد والحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي رئيس لجنة الحكام واللجنة الفنية وسلطان الكتبي رئيس لجنة تنظيم الفعاليات بالاتحاد. كما شارك البطل الياباني العالمي ريكي ناكايا في الحفل مسكا لزيارته الناجحة.

من جانب آخر وجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، الشكر إلى السفارة اليابانية لدى الدولة على تعاونها المستمر والمثمر مع الاتحاد، واهتمامها الكبير بتطوير الجودو الإماراتي، وبشكل خاص على مستوى المراحل العمرية، في ظل الاهتمام المتواصل من جامعة توكاي في اليابان، حيث تتواصل إقامة البطولة في إطار علاقات التعاون المتميزة للجامعة مع اتحاد الجودو، خاصة على مستوى المدارس وقطاع الناشئين والاشبال.

وثمن الدرعي حضور الخبير والبطل العالمي الياباني ريكي ناكايا وتقديمه سلسلة من المحاضرات والتدريبات العملية في الفجيرة والمنطقة الشرقية والشارقة وأبوظبي وسط مشاركة واسعة من اللاعبين الصاعدين والواعدين، والتي سيكون لها ما بعدها.