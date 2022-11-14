حلقة شبابية في مونديال المسائل الشطرنجية



الفجيرة (الاتحاد)

نظمت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حلقة شبابية، أشرف عليها مجلس شباب الفجيرة عن «دور الشباب في دعم البطولات والأحداث العالمية الرياضية»، بحضور ناصر اليماحي عضو المجلس الوطني والدكتور عبدالله علي ال بركت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج وعدد من الشخصيات الرياضية ومجموعة من الشباب والشابات.

أدار الجلسة الشبابية جاسم هيكل البلوشي رئيس مجلس الفجيرة للشباب حيث تم تسليط الضوء على تطلعات الشباب في وضع العديد من الأفكار والآليات التي تعزز العمل التطوعي والخروج بحلول عملية وأفكار مبتكرة وسياسات فاعلة تدعم المشاركات التطوعية في البطولات الرياضية العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات.

وأكد ناصر اليماحي عضو المجلس الوطني أن دور الشباب مؤثرا في النجاحات التي تحققت خلال استضافة دولة الإمارات لمختلف التجمعات الرياضية وغير الرياضية لما يتمتعون به من حرص كبير على تمثيل الإمارات بأفضل صورة وأن يكونوا جزءا من النجاح التنظيمي المستهدف، مشيرا إلى أن المكاسب كانت تبرز على الواجهة لما يتمتعون به من إمكانيات مميزة، مشيدا بالتنظيم المتميز لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، والتي تضم كوادر وطنية متميزة.

وأكد الدكتور عبدالله علي ال بركت رئيس اللجنة المنظمة أن شباب الإمارات تميزوا في جميع القطاعات والجوانب وأثبتوا قدرتهم على التميز أينما تواجدوا وخصوصا مع الفرق التطوعية والمهتمين في الجانب التطوعي في المجال الرياضي، وشباب الإمارات يحظون بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة بفضل تمكينهم من خوض التجارب العالمية والمشاركة في المحافل الدولية مؤكدا أن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة كان مهتما باشراك شباب الوطن في بطولة العالم بهدف إكسابهم لمهارات القيادة والإدارة وضرورة إبراز هويتهم الوطنية وقيمهم الأصيلة في مثل هذه الأحداث العالمية.