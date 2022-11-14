رونالدو: أنا «كبش فداء» والمحصلة «صفر»!!



أنور إبراهيم (القاهرة)

شن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوماً عنيفاً على ناديه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وعلى مديره الفني الهولندي إيريك تين هاج، وتحدث بصراحة شديدة ووضوح كامل عن مشاعره الحقيقية تجاه إدارة «الشياطين الحمر» والمدير الفني الجديد.

وقال في حديث خاص للصحفي بيرس مورجان بشبكة «توك تي في»: أنا لا أحترم تين هاج لأنه لم يُظهر لي الاحترام. وعلق قائلاً: إذا لم تحترمني فلن أحترمك على الإطلاق، يتملكني شعور بأنني تعرضت للخيانة من جانب النادي وبأنني مسؤول عن سوء الإدارة فيه، ما يجعلني أشعر بأنني «كبش فداء».

واستطرد قائلاً: ربما كان من المفترض ألا أقول ذلك ولكنني لم أعد أعبأ بشيء ولم يعد الأمر يعنيني ولابد أن يسمع الناس الحقيقة.. نعم أشعر بأنني تعرضت للخيانة في «أولد ترافورد» وإن هناك بعض الأشخاص لايريدونني هنا هذا الموسم ولم يكن يريدونني في الموسم الماضي أيضاً.

ولم يهتم رونالدو الحاصل على 5 كرات ذهبية بـ «تذويق كلماته» وانتقد بشدة سير العمل في مانشستر يونايتد طوال السنوات العشر الأخيرة، وعلق قائلاً: منذ رحيل السير أليكس فيرجسون لم يطرأ على هذا النادي أي تقدم يذكر، والمحصلة «صفر». كما وجه اللوم الشديد لمجلس إدارة النادي لأنه لم يتعاطف معه عندما سقطت ابنته مريضة، وهو أمر لم يفهمه ولم يهضمه على الإطلاق.

رونالدو الذي يكمل 37عاماً في 5 فبراير القادم، شهد موسماً معقداً مع «الشياطين»، حتى من قبل أن تبدأ المباريات الرسمية، ولم يشارك أساسياً في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» إلا في 4 مباريات فقط، وكان خارج قائمة الفريق في آخر مباراة قبل إجازة كأس العالم، بحجة إصابته بنزلة برد، ولهذا لم يشارك في الفوز على فولهام 2/1 في الجولة 16 للدوري.