الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رونالدو: أنا «كبش فداء» والمحصلة «صفر»!!

رونالدو: أنا «كبش فداء» والمحصلة «صفر»!!
14 نوفمبر 2022 11:30

 
أنور إبراهيم (القاهرة)
شن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوماً عنيفاً على ناديه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وعلى مديره الفني الهولندي إيريك تين هاج، وتحدث بصراحة شديدة ووضوح كامل عن مشاعره الحقيقية تجاه إدارة «الشياطين الحمر» والمدير الفني الجديد. 

وقال في حديث خاص للصحفي بيرس مورجان بشبكة «توك تي في»: أنا لا أحترم تين هاج لأنه لم يُظهر لي الاحترام. وعلق قائلاً: إذا لم تحترمني فلن أحترمك على الإطلاق، يتملكني شعور بأنني تعرضت للخيانة من جانب النادي وبأنني مسؤول عن سوء الإدارة فيه، ما يجعلني أشعر بأنني «كبش فداء». 

أخبار ذات صلة
راشد بن حميد يلتقي رئيس اتحاد أوروجواي لكرة القدم
ميسي هنا.. منتخب الأرجنتين يتدرب في أبوظبي

واستطرد قائلاً: ربما كان من المفترض ألا أقول ذلك ولكنني لم أعد أعبأ بشيء ولم يعد الأمر يعنيني ولابد أن يسمع الناس الحقيقة.. نعم أشعر بأنني تعرضت للخيانة في «أولد ترافورد» وإن هناك بعض الأشخاص لايريدونني هنا هذا الموسم ولم يكن يريدونني في الموسم الماضي أيضاً.
ولم يهتم رونالدو الحاصل على 5 كرات ذهبية بـ «تذويق كلماته» وانتقد بشدة سير العمل في مانشستر يونايتد طوال السنوات العشر الأخيرة، وعلق قائلاً: منذ رحيل السير أليكس فيرجسون لم يطرأ على هذا النادي أي تقدم يذكر، والمحصلة «صفر». كما وجه اللوم الشديد لمجلس إدارة النادي لأنه لم يتعاطف معه عندما سقطت ابنته مريضة، وهو أمر لم يفهمه ولم يهضمه على الإطلاق.
رونالدو الذي يكمل 37عاماً في 5 فبراير القادم، شهد موسماً معقداً مع «الشياطين»، حتى من قبل أن تبدأ المباريات الرسمية، ولم يشارك أساسياً في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» إلا في 4 مباريات فقط، وكان خارج قائمة الفريق في آخر مباراة قبل إجازة كأس العالم، بحجة إصابته بنزلة برد، ولهذا لم يشارك في الفوز على فولهام 2/1 في الجولة 16 للدوري.

رونالدو
كريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد
المنتخب البرتغالي
كأس العالم
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الإندونيسية
الإمارات
رئيس الدولة يفتتح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو الإندونيسية
اليوم 02:47
سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري في خورفكان
الإمارات
سلطان القاسمي يعتمد موقعاً لإنشاء مركز تجاري في خورفكان
اليوم 02:47
عبدالله بن زايد: حريصون على العمل المشترك البنّاء إقليمياً ودولياً
الإمارات
عبدالله بن زايد: حريصون على العمل المشترك البنّاء إقليمياً ودولياً
اليوم 02:47
الإمارات تدعو إلى تحفيز التدفق التجاري والاستثماري العالمي
الإمارات
الإمارات تدعو إلى تحفيز التدفق التجاري والاستثماري العالمي
اليوم 02:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©