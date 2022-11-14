دبي تايجرز بطل كأس رئيس الدولة للرجبي



أبوظبي (الاتحاد)

أحرز فريق دبي تايجرز كأس صاحب السمو رئيس الدولة لسباعيات الرجبي للرجال في نسختها الأولى التي أقيمت على ملاعب الشيخ زايد للكريكيت بالعاصمة أبوظبي برعاية ودعم مجلس أبوظبي الرياضي بنجاح كبير بمشاركة 12 فريقاً للرجال و8 فرق للسيدات من جميع أندية الرجبي في الإمارات، على مدار يومين وجاء دبي اكسايلز ثانيًا بينما حل نادي دبي هاريكينز ثالثًا.

وفي فئة السيدات أحرز فريق دبي هاريكينز كأس البطولة وجاء نادي دبي فالكون ثانيًا ونادي دبي اكسايلز ثالثًا بينما حل فريق المها الذي يضم جميع اللاعبات المواطنات رابعًا بعد الخسارة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام فريق دبي اكسايلز وتعد أقوى مباراة بالبطولة حيث استمر التعادل على نهاية المباراة لتستمر المباراة لشوط ثالث وانتهى ايضًا بالتعادل السلبي، وجاء الشوط الرابع حيث استطاع فريق نادي دبي اكسايلز التسجيل لتنتهي المباراة بـ«التراي الذهبي».

وفي ختام البطولة قام الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد وقيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للرجبي ومحمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد بتتويج الأندية الفائزة.

وهنأ الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم الفائزين، مشيدا بالمستوى الفني الكبير للبطولة وتألق اللاعبين واللاعبات والمنافسة غير المسبوقة بين الأندية على مستوى الدولة، وعبر عن عميق الامتنان للقيادة الرشيدة وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الداعم الأول للرياضة والرياضيين، إذ بتوجيهات سموه ورؤيته الثاقبة أصبحت الرياضة الإماراتية نموذجاً يحتذى به في التميز والإبداع، وباتت العاصمة أبوظبي المحطة الرئيسية التي يتطلع إليها كل عشاق ومحبي الرياضة من جميع أنحاء العالم.

كما وجه الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة لجهودها الكبيرة في إخراج الحدث بأفضل صورة مؤكدا أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة هو اللقب الأغلى محلياً، ويعد من أبرز بطولات الاتحاد التي تسهم في تسليط الضوء على المواهب الجديدة، ورفد المنتخب بالنجوم القادرين على المنافسة عربيًا وقاريًا.