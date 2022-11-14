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الرياضي

«زاوانيا» تحرز لقب كأس الوثبة في مونتابان

«زاوانيا» تحرز لقب كأس الوثبة في مونتابان
14 نوفمبر 2022 10:30

 

عصام السيد (أبوظبي)

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أحرزت المهرة «زاوانيا» للمالكة والمدربة فيكتوريا ميركادير، وبقيادة لوكاس ارماند، لقب كأس الوثبة ستاليونز - بري فرناندو فلوتيه - للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2250 متر، والذي أقيم بمضمار مونتابان الفرنسي، برعاية النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
وجاء السباق البالغ جائزته 12 ألف يورو، متكافئاً، حيث دخلت البطلة «زاوانيا» في صراع مثير مع وصيفتها «ياسمين الشام» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مارجوت روماري، قبل ان تتفوق عليها بفارق 1,25 طول، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 2,5 طول عن الثانية، المهر «امبولس ديسانيسيس» لماري اليزيه فيفر، بإشراف اوليفر تريجودت، وقيادة وليام سميث، وسجلت البطلة زمناً وقدره 2:39:70 دقيقة.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

سباقات الخيول العربية
كأس الوثبة ستاليونز
مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول
الخيول العربية الأصيلة
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