خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل افتتاح «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حفل الافتتاح الرسمي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي تستمر فعالياتها في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية حتى 19 نوفمبر الجاري.

وقلد سموّه الميداليات للفائزين بالمراكز الأولى في منافسات فئة الناشئين من البطولة، مشيداً سموّه بالجهود التي يبذلها اتحاد الجو جيتسو للارتقاء بالرياضة، وتعزيز مكانة أبوظبي موطنًا للعبة ومحطة أساسية لاستضافة آلاف نجوم الرياضة من جميع دول العالم لتطوير مسيرتهم ومعانقة البطولات والألقاب.

وتستقطب النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي يُنظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أكثر من 5000 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم للتنافس ضمن فئات الناشئين والشباب والأساتذة والمحترفين وأصحاب الهمم.

وتأتي هذه البطولة بعد النجاح الذي حققته بطولة العالم للجو جيتسو بنسختها الـ 27، التي استضافتها أبوظبي خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر الجاري، تعزيزاً لمكانة الإمارة وجهةً عالمية رائدة في تنظيم فعاليات الجو جيتسو.

ورافق سموّه الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، ومعالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس مجلس أبوظبي التنفيذي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وقال عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو: «رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو وسام شرف على صدور كل الرياضيين في الدولة، وكل منتسبي رياضة الجو جيتسو في العالم»، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها رياضة الجو جيتسو في الإمارات هي ثمرة لدعم سموّه وتوجيهاته ورعايته لهذه الرياضة منذ نشأتها في الدولة.

وتابع: «حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومتابعة سموه حافز ودافع لنا جميعاً لتقديم الأفضل في تمكين أبناء الإمارات وتوفير أفضل بيئة تنافسية لهم، وتنظيم أقوى البطولات وأهمها، وتنفيذ أفضل البرامج والمبادرات لنشر اللعبة وتطويرها، وصناعة الأبطال، ونؤكد بأننا لن ندخر أي جهد في سبيل الوصول بأبطال الإمارات إلى الرقم واحد عالمياً، وترجمة دعم القيادة الرشيدة ومتابعتها إلى إنجازات على أرض الواقع».

وأضاف: «نرحب بضيوف الدولة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في عاصمة الجو جيتسو العالمية أبوظبي ونتمنى لهم حظاً موفقاً في منافسات هذا الحدث العالمي».

أوبريت «أنت وطن» مفاجأة الحفل

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني، تلته لوحات فنية ضمن الأوبريت الغنائي بعنوان «أنت وطن» الذي شكل مفاجأة حفل الافتتاح، حيث تضمّن عروضاً تراثية وفقرات شعرية سلّطت الضوء على مسيرة التطور في الدولة، وجسّدت قيم الوفاء والحب والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أرسى برؤيته وتوجيهاته وحكمته دعائم رياضة الجو جيتسو في الإمارات حتى أصبحت تقود مسيرة النمو والانتشار والتطور لهذه الرياضة على مستوى العالم.