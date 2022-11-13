10 فوائد تضع الجو جيتسو «على القمة»

أبوظبي (الاتحاد)

أجمع المشاركون في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي انطلقت نسختها الـ14، على أن رياضة الجو جيتسو غيرت حياتهم إلى الأفضل من خلال الفوائد التي تتحقق من ممارستها على الصعيد البدني والفكري والتأثير الإيجابي على المجتمع، مما يضعها في قمة الألعاب الرياضية التي لها أبعاد مهمة على الجميع على المدى الطويل.

وتمحورت الفوائد المتحققة من ممارسة الجو جيتسو، حول 10 نقاط أساسية، ففي الجانب البدني تساهم في تحسين مستوى المرونة والتوازن والقوة البدنية، والمساعدة في الحفاظ على وزن مناسب، وتعزيز المناعة من الأمراض من خلال تحسين عمل نظام القلب ونظام الأوعية الدموية، وفي الجانب الفكري فإنها تعزز الثقة بالنفس وروح الشجاعة، وتزيد من مهارة الانتباه والتركيز والاستجابة السريعة، كما تقوم بتخفيض مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية، ولها تأثير إيجابي على المجتمع، عبر ترسيخ الخصال الحميدة لدى ممارسيها، ونشر قيم التعاون وروح التعاون بين الرياضيين، كما تزيد القدرة على التفكير بشكل إيجابي، وتشجع على الانفتاح والتعرف على ثقافات وحضارات مختلفة.

وعبر الكرواتي إيفيان بوليتش، المقيم في سويسرا عن سعادته الكبيرة باختيار الجو جيتسو رياضة له، وقال: تعلمت منها الانضباط، وأصبحت أفضل في عملي اليومي، من خلال رفع درجة التركيز لدي والالتزام بنواحٍ عديدة في الحياة.

وتابع: أصبحت أوزع يومي بين العمل والتدريبات بشكل متواصل، وأسعى دائماً لتعلم المزيد في هذه الرياضة لاكتساب فوائد بدنية وذهنية عديدة، يمكن القول أنني شخص آخر تماماً بعد اختيار هذه الرياضة جزء في حياتي.

أما التشيكية كلارا بورسوفا، فأكدت أن التوجه لممارسة الجو جيتسو ساعدها على التفوق الدراسي في السنوات الأخيرة، وسط دعم من والدها ميخيل الذي كان سائق دراجات نارية، وقالت: اتخذت مسيرة مختلفة تماماً عن والدي، الذي أصبح أكبر مساند لي، لقد لمست أموراً عديدة إيجابية من ورائها، تحسنت قوتي البدنية وزاد تركيزي واهتمامي بالرياضة عموماً.

وتابعت: الأمر الإيجابي في هذه الرياضة أنها لا تقوم على مبدأ الفوز والخسارة بشكل كامل، ولكن احترام المنافس والتدريبات والوصول لأهداف شاملة من شأنها أن تعزز ثقتك بنفسك خلال عملية تطوير المستوى مما يجعلك تندمج كثيراً فيها وتحبها بشكل كبير للغاية.

وأوضحت البرازيلية جابرييلا، التي حققت إنجازات عديدة في اللعبة، أن ما تنظر له في مسيرتها يتخطى إطار عدد الميداليات التي توجت بها، بقدر الاحترام الذي نالته والثقة التي كسبتها من ممارسة هذه الرياضة، إلى جانب تحويلها من فتاة خجولة سابقاً إلى قادرة على مواجهة المجتمع بكل ثقة، وقالت: الجو جيتسو لعبة يجب أن يمارسها الجميع في المجتمع، حتى لو كنت تلعب رياضة أخرى، فإن هذه اللعبة لها قدرة على منحك طاقة إيجابية وحافزاً وقوة مختلفة عن أي أمر آخر مررت به سابقاً.