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الرياضي

«الصقر الإماراتي».. يخطف قلب الطفلة هيفين

«الصقر الإماراتي».. يخطف قلب الطفلة هيفين
14 نوفمبر 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

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هيفين، طفلة تبلغ من العمر عامين، جاءت مع والدها لتشجيع شقيقها دانييل وميشيل، اللذين يشاركان في منافسات النسخة 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وجدت متعتها مع التراث الإماراتي الأصيل، حيث جلست لأكثر من ساعة مع الصقر الإماراتي تلاعبه وتداعبه دون خوف، ولم ينتبها الملل، رفضت الطفلة السورية الرحيل من جناح الصقر، إلا بعد مشاورات ومداولات مع والدها عبدالله الذي أقنعها بأنه سيأتي بها مرة أخرى لتلعب مع الصقر.
جلسة الطفلة التي لم تبلغ العامين لفتت الأنظار داخل الحي الرياضي للبطولة، وقف الكثيرون يشاهدون المداعبة للصقر بحب دون خوف، بعشق من دون رهبة.
ويعد جناح الصقور أحد أكثر الأجنحة التي تشهد إقبالاً كبيراً داخل الحي الرياضي، لاسيما وأن الصقر أحد أهم معالم التراث الإماراتي الأصيل، وتتنوع أنواع الصقور التي تتواجد في الخيمة كل يوم، لكن الصقر الذي داعبته هيفين كان جير تبع ولم يبلغ العام.
يقول السوري عبدالله والد هيفين، إنه وعائلته يستمتعون كثيراً بالأجواء الرائعة داخل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، منوهاً إلى أن طفليه دانييل وميشيل يعشقان الجو جيتسو ويلعبان ضمن فريق نادي العين وينتظر اليوم «الاثنين» النزال الخاص بالنجل الأكبر ميشيل صاحب الـ14 عاماً، الذي يلعب في منافسات الحزام الرمادي لوزن 42 كلجم.
وتابع: لقد علمتنا الجو جتسو، الكثير من الأمور الرائعة أهمها الصبر والصلابة والقوة والسعي نحو تحقيق الهدف بالتدريب والعمل، مشيراً إلى أنها لعبة رائعة ومحفزة للصغار والكبار معاً، أما عن عشق طفلته هيفين للصقور فيقول: هي تعشق الطيور بشكل عام لكن منذ حضورنا إلى بطولة العالم للجو جيتسو، التي أقيمت الفترة الماضية، ومنذ أن رأت الصقر وهي تطلب مني المجيء كل يوم للعب معه ومداعبته.

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
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