كامبوس  شرطي برازيلي يطارد  «الميداليات»!

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الشرطي ألكسندر هنريكي كامبوس، طموحاً كان يراوده طوال 25 عاماً منذ سنوات نشأته ثم خلال عمله في السلك الأمني في البرازيل، بعدما شارك مؤخراً في المنافسات التأهيلية المحلية وحصل على بطاقة التأهل للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

كامبوس، الذي كان يستخدم مهارات الجو جيتسو خلال نحو ربع قرن من الزمان في مجال عمله كشرطي، اختار أن يمارس هذه الرياضة بشكل أكثر احترافية عبر المشاركة في البطولات وتفوق في بطولتين أقيمتا في ريو دي جانيرو وساو باولو، حيث سينافس صاحب الـ40 عاماً في منافسات ماستر 2، للحزام الأسود للوزن الثقيل من 94 إلى 120 كلجم.

الشرطي الذي يوجد حالياً في أبوظبي، وقام بالتقاط صورة تذكارية تجمع بين «الغترة» وزي الجو جيتسو في صحراء العاصمة، قال: أنا مستعد دائمًا لخوض المنافسات، الجو جيتسو تساعدني كثيراً، لقد استخدمتها مرات عديدة لشل حركة الأشرار، هذه الرياضة تمنح الكثير من الثقة بالنفس، ليس فقط لمهنتك، ولكن في حياتك الشخصية، وتجعلك مستعداً لما هو غير متوقع.