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الرياضي

النعيمي: تغطية خاصة من أبوظبي للإعلام لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو

عبدالرحيم البطيح النعيمي
14 نوفمبر 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد عبد الرحيم البطيح النعيمي، مدير عام شركة أبوظبي للإعلام بالإنابة، بالتنظيم الرائع للنسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، مؤكداً أنها حدث مهم على خريطة الأحداث الرياضية في العاصمة أبوظبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام.
وقال: يكفي أن البطولة تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ما يؤكد قيمتها وأهميتها، مؤكداً أن أبوظبي للإعلام تحرص دوماً على تغطية متميزة ومختلفة للبطولة من الجوانب كافة، وذلك على جميع منصات أبوظبي للإعلام الرقمية والتلفزيونية والورقية والإذاعية.
ووجّه النعيمي الشكر إلى اتحاد الجو جيتسو برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، على التنظيم الرائع والمشهد الرائع، سواء على الصعيد الجماهيري أو التنظيمي، مؤكداً أن هذه هي عادة اتحاد الجو جيتسو في مختلف الفعاليات والبطولات، التي ينظمها تحت مظلته.

أبوظبي للإعلام
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بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
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