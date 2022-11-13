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الرياضي

السعودية.. طموح «البناء للمستقبل»

السعودية.. طموح «البناء للمستقبل»
14 نوفمبر 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

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تشهد بطولة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، مشاركة سعودية بطموحات البناء للمستقبل، مع وجود 20 لاعباً ولاعبة من الجنسين، وسط نمو بارز للرياضة التي أصبحت تقطع أشواطاً كبيرة هناك، وظهور أكاديميات ورياضيين قادرين على مقارعة أبطال العالم بكل عزيمة وقوة.
وعبرت اللاعبة دينا الياس، عن فخرها بتمثيل السعودية في المحفل الأكبر من نوعه، وسعيها لمواصلة التفوق، وحققت الميدالية الفضية في وزن 95 كيلوجراماً للحزام الأزرق للهواة، وقالت: الجو جيتسو رياضة تمنحك الكثير من الثقة والدعم اللازم للتفوق، وأحاول دائماً الصعود إلى منصة التتويج والفوز بالميداليات.
وأوضحت الياس أنها تعمل موظفة «موارد بشرية» بأحد المستشفيات في جدة، فيما منحتها الجو جيتسو الفرصة للإبداع بعيداً عن العمل الإداري، وقالت: أحاول الموازنة بين عملي والرياضة، وبشكل عام فإن ما حققته بفضلها منحني آفاقاً واسعة وطموحاً للتفوق الرياضي وتمثيل بلادي في المحافل الخارجية.
وواصلت صاحبة الـ31 عاماً، تعبيرها عن سعادتها بزيادة العنصر النسائي في البعثة السعودية، حيث يصل العدد إلى 10 لاعبات في النسخة الحالية، وقالت: اللعبة تنال دعماً متزايداً، وإقامة البطولات العالمية في أبوظبي تمنحنا الفرصة للمشاركة، ومواجهة أفضل لاعبات من حول العالم، والتعرف على قدراتنا.
وحققت إلياس إنجازاً رياضياً نسائياً سعودياً، بحصدها أول ميدالية ذهبية في الدوري القاري لمحترفي الجو جيتسو خلال أكتوبر الماضي، وهي أول ميدالية ذهبية نسائية في المشاركات الخارجية، منذ تأسيس الاتحاد السعودي للجو جيتسو في الدوري القاري لمحترفي الجو جيتسو، وذلك في المنافسات التي أقيمت في أبوظبي وقتها، وقالت: الإنجاز هو ثمرة جهد الجميع، وعمل الفريق بأكمله، وأريد مواصلة العمل والتدريبات والاجتهاد، وكنت ألعب كرة السلة سابقاً، لكن بعد ذلك توجهت إلى ممارسة الجو جيتسو قبل سنوات عدة، وتعلقت بها لممارستها بشكل كامل.
من جانبه، أكد البرازيلي ويلسون موريا مدرب المنتخب السعودي، أن عمله لمدة سنتين هناك يجعله يرى المستقبل مبشراً للسعودية والمنطقة بأكملها، وقال: هناك حراك كبير في رياضة الجو جيتسو وممارسون للعبة، خصوصاً في الرياض وجدة، أكاديميات عديدة فتحت أبوابها والخطوات التي يتم القيام بها مشجعة للغاية.
وأضافت: البطولات التي تقام في أبوظبي تنعكس بشكل إيجابي علينا، حيث إن الفائدة تعم المنطقة بأكملها، وتسهم في رفع مستويات اللاعبين وتحفيزهم للمشاركة في أحداث عالمية والتنافس فيها، الإمارات سباقة في الرياضة وتقود حركة تطويرها منذ سنوات طويلة للغاية.

السعودية
بطولة أبوظبي العالمية للجو جيتسو
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