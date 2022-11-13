«الآسيوي» يدرس «التغيير الشامل» لـ «دوري الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

تدرس إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مقترحاً شاملاً لتغيير نظام دوري الأبطال، وإعادة صياغة مسابقات الأندية عبر القارة، بما يضمن تحقيق التطور المطلوب من النواحي التسويقية والجماهيرية.

وعلمت «الاتحاد» أن المقترح يتعلق بدمج 76 نادياً محترفاً في آسيا تمثل 20 دورياً محترفاً بـ«القارة الصفراء»، على أن يتم توزيعها عبر نظام التقييم، بحيث يتم تقسيم مسابقة الأندية على 3 مستويات، جميعها بنفس المسمى وهو «دوري أبطال آسيا»، كما تشارك أندية من دوريات «التوب 10»، ضمن المستويين الأول والثاني لدوري الأبطال في شكله الجديد.

ووفق التصور الذي تدرسه إدارة المسابقات القارية، هناك على قمته، مسابقة «النخبة» أو «دوري الأبطال A»، التي يتوقع أن تكون بمشاركة 24 فريقاً فقط، تمثل نخبة النخبة الآسيوية، «وفق المقترح المعروض للنقاش»، من واقع ترتيب أفضل 10 دوريات، بينما يختلف عدد المقاعد التي يتم توزيعها وفق الآلية التي تتوصل إليها اللجنة.

وتشهد البطولة مضاعفة قيمة جوائزها 3 أو 4 أضعاف الجوائز الحالية لدوري الأبطال، والتي تصل في المجموع إلى 30 مليوناً، والمتوقع أن تصل إلى أضعاف هذا الرقم، وبالتالي يحصل البطل على رقم يتراوح بين 15 إلى 20 مليون دولار.

وتكون المسابقة الثانية للأندية المحترفة بالقارة، بمسمى «دوري الأبطال 2» أو «دوري الأبطال B»، حال تم الاتفاق على تسمية بطولة «النخبة» ب «دوري الأبطال A»، على أن تكون بمشاركة 32 فريقاً وفق التصور المطروح للنقاش في إدارة المسابقات القارية.

وتشير المتابعات إلى أن تلك البطولة، يتم اعتبارها دمجاً بين كأس الاتحاد ودوري دوري الأبطال، ولكن بصورة أكثر تطويراً، حيث ستشهد مشاركة أندية من الدوريات المحترفة الكبرى بالقارة، عبر إلغاء مشاركة «النصف مقعد» في التصفيات بالنسبة للدوريات المتصدرة للتصنيف، وتحويل النصف المقعد إلى مقعد كامل، ولكن في دوري «الأبطال B»، ما يعني مشاركة فرق من الإمارات والسعودية وقطر وأوزباكستان وإيران، كما هو الحال في دوري الأبطال الحالي، بخلاف فرق الشرق من اليابان وأستراليا والصين أيضاً، وتشهد تلك البطولة تخصيص جوائز مالية كبيرة، تصل إلى الضعفين للمبالغ المخصصة لكأس الاتحاد الآسيوي الذي سيتم إلغاؤه.

أما البطولة الثالثة من دوري الأبطال والمتوقع أن تسمى «دوري الأبطال C»، فتكون بمشاركة 20 فريقاً، وتخصص للأندية والدوريات الأقل تصنيفاً، ومن الوارد مشاركة أندية من دوريات «التوب 10» بتلك البطولة أيضاً.

ووفق التصور الموضوع للدراسة، ربما يتم زيادة المقاعد للدوريات الكبرى بالشرق والغرب، بهدف توزيع أنديتها على دوري الأبطال بمستوياته الثلاث الجديدة، خاصة الأولى والثانية.

وتشير المتابعات إلى أن لجنة المسابقات القارية، سترفع تصورها النهائي إلى المكتب التنفيذي، عقب الاجتماع المرتقب أواخر الشهر الجاري، على أن يتخذ قراراً بتغيير هوية وشكل البطولات بالنسبة للأندية مع «نسخة 2024-2025»، حيث يتم منح الأندية والدوريات سنة كاملة لتوفيق أوضاعها مع المقترح الجديد، والاشتراطات الجديدة الخاصة بالمشاركات المختلفة للبطولة.