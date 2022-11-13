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الرياضي

«أبيض» الشاطئية «رابع» بطولة نيوم الدولية

«أبيض» الشاطئية «رابع» بطولة نيوم الدولية
14 نوفمبر 2022 01:59

دبي (الاتحاد)

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حصد منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المركز الرابع في بطولة نيوم الودية الدولية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بعد خسارته أمام منتخب عُمان 3-6 في الشوط الإضافي، بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بنتيجة (3 – 3).
شارك في البطولة 8 منتخبات وهي البرازيل المصنف الثالث عالميًا ووصيف كأس القارات 2022، واليابان المصنف السادس، وباراجواي المصنف (9)، ومنتخبنا الوطني المصنف (12)، وعُمان (18)، والسعودية (35)، والبحرين (37)، وإنجلترا (35).
وخاض منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية خلال مشاركته في هذه البطولة، ثلاث مباريات خلال مرحلة دور المجموعات، خسر مباراة الجولة الأولى أمام المنتخب السعودي بالركلات الترجيحية (3 – 4)، التي تم اللجوء لها بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما، وعلى الرغم من سيطرته وتقدمه في الشوط الأول من مباراة الجولة الثانية أمام منتخب باراجواي، فقد جانبه سوء التوفيق في حصد النقاط الثلاث.
وفي الجولة الثالثة، تمكن أبيض الشاطئية من تحقيق فوز كبير على منتخب إنجلترا 8-3، لحجز مقعده ومواجهة منتخب عُمان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي انتهت أشواطها الثلاثة بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة (3 – 3)، ونجح منتخبُ عُمان في إضافة ثلاثة أهداف خلال الشوط الإضافي، ليحصد بهذا الفوز المركز الثالث. وتُوج منتخب البرازيل بلقب البطولة بعد فوزه على منتخب باراجواي 2-1.

كرة القدم الشاطئية
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