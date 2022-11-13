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الرياضي

«الفرسان» يجدد الدماء بـ«الحرس العائد»

«الفرسان» يجدد الدماء بـ«الحرس العائد»
14 نوفمبر 2022 01:59

مراد المصري (دبي)

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واصل شباب الأهلي انتصاراته، والتمسك بالبقاء في سباق «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد فوزه الكبير على النصر 3- صفر في «الجولة العاشرة»، وأكد «الفرسان» أنه يجدد دماءه، من خلال الاستفادة من «الحرس القديم» العائد من الإصابة.
وشهدت المباراة تألق فيدريكو كارتابيا الذي عانى مطلع الموسم الجاري من الإصابة، قبل أن يعود ويسجل «ثنائية» ويصنع هدفاً آخر، ليكون الأرجنتيني على الموعد في «الديربي» من «البوابة الكبيرة».
وأثبت إيجور جيسوس أن الإصابة التي جعلته يغيب في منتصف الموسم الماضي، لن تمنعه من التألق، بعدما سجل هدفاً، وواصل عودته القوية، في إضافة مهمة في الجانب الهجومي، ليعادل عمر خربين في صدارة هدافي شباب الأهلي برصيد 3 أهداف لكل منهما.

شباب الأهلي
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