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الرياضي

كامارا يحتفل بـ«الهدف 200»

كامارا يحتفل بـ«الهدف 200»
14 نوفمبر 2022 01:59

دبي (الاتحاد)

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خطف الغيني المقيم عثمان كامارا لاعب الشارقة، «الهدف 200» في «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال الموسم الحالي 2022- 2023، حينما افتتح التسجيل لفريقه أمام ضيفه العين في الدقيقة 13 من المباراة التي حُسمت بالتعادل 2-2 في قمة ختام «الجولة العاشرة». ووصل إجمالي أهداف الدوري إلى ما قبل انطلاقة العاشرة إلى 183 هدفاً، قبل أن يشهد اليوم الأول للجولة 11 هدفاً، ليتواصل المد التهديفي في مباراتي الفترة الأولى بتسجيل 5 أهداف، بفوز الوصل على بني ياس 3-1، وعجمان أمام ضيفه كلباء 1-0، وصولاً الى مباراة قمة «الملك» التي شهدت الهدف الـ 200. وتخطت أهداف الدوري بنهاية الجولة حاجز المئوية الثانية، لتصل في مجموعها إلى 204 هدفاً، في 70 مباراة، بمعدل تسجيل 2.91 هدف في المباراة الواحدة.

الشارقة
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