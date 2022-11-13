الإثنين 14 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أبوظبي للرياضات البحرية» ينظم الجولة الثانية من «جائزة صيد الكنعد»

«أبوظبي للرياضات البحرية» ينظم الجولة الثانية من «جائزة صيد الكنعد»
14 نوفمبر 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«ألواح الموتوسيرف» تُزين «كاسر الأمواج»
ماراثون الدراجات المائية ينطلق غداً على «كاسر الأمواج»

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية الجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري.
ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة كبيرة بين كافة المشاركين من الشباب ومحبي الصيد على مستوى الدولة.
وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل في البطولة قبل انطلاقها بأكثر من أسبوع من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من محبي الصيد والموروث الشعبي في التسجيل وحضور المنافسة التي تعتبر من أقوى المنافسات على مستوى هذه البطولة.
ومن المقرر أن يتم غلق باب التسجيل في 22 نوفمبر الجاري وقبل انطلاق المنافسة بيومين.
ويبذل المشاركون في البطولة الجهد من أجل البحث عن الأوزان الأكبر في المنافسة وفي مختلف بحار الدولة مع تطبيق اللوائح والقوانين التي تم وضعها من قبل اللجنة التحكيمية الخاصة بالبطولة.
وكانت الجولة الأولى من البطولة قد أقيمت في مارس الماضي، وشهدت مشاركة واسعة بين النواخذة والبحارة، وتستمر رحلة المنافسة والتحدي مع ثاني جولات البطولة من أجل الوصول للأوزان الأكبر.
ووجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه للبطولة، مؤكداً على أهمية دعم الموروث البحري، وكل ما من شأنه زيادة شعبية الرياضات البحرية في دولة الإمارات.
وقال: «نفخر دوماً بدعم قيادتنا الرشيدة للرياضات البحرية، وتوفير كل المقومات التي تضمن نجاح البطولة والوصول بها للمستويات الأعلى من النجاح والتفوق الفني».
ونوه الرميثي إلى أن هناك اجتماعاً، سيتم عقده مع المتسابقين قبل انطلاق البطولة لشرح كافة تفاصيل وقوانين الجولة، وتوضيح أهم اللوائح التي يجب اتباعها في هذه الجولة.

نادي أبوظبي للرياضات البحرية
بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد
آخر الأخبار
فنيو الطب الشرعي يعملون بعد انفجار في شارع الاستقلال المشاة في اسطنبول
عربي ودولي
تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول
اليوم 12:45
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي
اليوم 12:39
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
اليوم 12:30
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
دنيا
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
اليوم 12:14
هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة
عربي ودولي
هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة
اليوم 12:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©