«أبوظبي للرياضات البحرية» ينظم الجولة الثانية من «جائزة صيد الكنعد»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية الجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة كبيرة بين كافة المشاركين من الشباب ومحبي الصيد على مستوى الدولة.

وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل في البطولة قبل انطلاقها بأكثر من أسبوع من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من محبي الصيد والموروث الشعبي في التسجيل وحضور المنافسة التي تعتبر من أقوى المنافسات على مستوى هذه البطولة.

ومن المقرر أن يتم غلق باب التسجيل في 22 نوفمبر الجاري وقبل انطلاق المنافسة بيومين.

ويبذل المشاركون في البطولة الجهد من أجل البحث عن الأوزان الأكبر في المنافسة وفي مختلف بحار الدولة مع تطبيق اللوائح والقوانين التي تم وضعها من قبل اللجنة التحكيمية الخاصة بالبطولة.

وكانت الجولة الأولى من البطولة قد أقيمت في مارس الماضي، وشهدت مشاركة واسعة بين النواخذة والبحارة، وتستمر رحلة المنافسة والتحدي مع ثاني جولات البطولة من أجل الوصول للأوزان الأكبر.

ووجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه للبطولة، مؤكداً على أهمية دعم الموروث البحري، وكل ما من شأنه زيادة شعبية الرياضات البحرية في دولة الإمارات.

وقال: «نفخر دوماً بدعم قيادتنا الرشيدة للرياضات البحرية، وتوفير كل المقومات التي تضمن نجاح البطولة والوصول بها للمستويات الأعلى من النجاح والتفوق الفني».

ونوه الرميثي إلى أن هناك اجتماعاً، سيتم عقده مع المتسابقين قبل انطلاق البطولة لشرح كافة تفاصيل وقوانين الجولة، وتوضيح أهم اللوائح التي يجب اتباعها في هذه الجولة.