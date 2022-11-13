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الرياضي

«الهيئة» تعزز «الرياضة المجتمعية»

«الهيئة» تعزز «الرياضة المجتمعية»
14 نوفمبر 2022 01:59

دبي (الاتحاد)

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نظَّمت الهيئة العامة للرياضة مبادرة رياضية مجتمعية بعنوان «مسير في كهف وادي نقب»، بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع وفريق الصقور التطوعي وفريق هزاع فزاع، بهدف تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع وتشجيع أفراده على ممارسة الرياضة، بما يتماشى مع استراتيجية القطاع الرياضي 2032 الرامية إلى تنمية الرياضة المجتمعية.
وتضمنت الفعالية استكشاف كهف وادي نقب في إمارة رأس الخيمة للمرة الأولى بعد السير لمسافة تجاوزت 5 كم.
وقال أحمد العبدولي، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في الهيئة العامة للرياضة: «تؤمن الهيئة بأهمية تعزيز حضور الرياضة في المجتمع بما يتماشى مع التوجهات الحكومية ومئوية الإمارات2071 الرامية إلى تعزيز التماسك المجتمعي وجعل السعادة والإيجابية أسلوب حياة، كما تسهم الرياضة المجتمعية في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وبالتالي توفير المزيد من الفرص لاكتشاف وتنمية المواهب».
وتابع العبدولي: «تساهم مبادرات الرياضة المجتمعية في خلق أجواء من التعاون والألفة بين المشاركين ما يرسخ روح التعاون الرياضي التي نتطلع إلى تحقيقها، ويسعدنا أن تساهم هذه المبادرة في استكشاف أحد المعالم المميزة في إمارة رأس الخيمة، وربط النشاط الرياضي في حب الاستكشاف والالتقاء مع الطبيعة».
وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة مبادرات «للرياضة للحياة»، التي تعمل من خلالها الهيئة على تشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة مختلف الرياضات، إضافة إلى تحويل الرياضة إلى سلوك يومي للمساهمة في تنشئة جيل جديد قادر على رفد القطاع الرياضي بعدد كبير من المواهب الشابة.

الهيئة العامة للرياضة
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