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الرياضي

«المانشافت» يستعد للمونديال بكرة القدم الأميركية

«المانشافت» يستعد للمونديال بكرة القدم الأميركية
13 نوفمبر 2022 22:15

ميونيخ (د ب أ) 

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قرر معظم لاعبو بايرن ميونيخ الذين تم استدعاءهم لقائمة المنتخب الألماني في كأس العالم لكرة القدم في قطر، البقاء في مدينة ميونيخ اليوم الأحد ومشاهدة مباراة في دوري كرة القدم الأميركية، وذلك قبل الانضمام إلى قائمة المنتخب في فرانكفورت.
وشوهد كل من توماس مولر وجمال موسيالا وسيرجي جنابري وليروي ساني، في ميونيخ خلال أول مباراة بدوري كرة القدم الأميركية والتي أقيمت في ألمانيا، بين فريقي تامبا باي وسياتل سي هوكس.
وتواجد الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب الفريق أيضاً في المباراة، لكن لم يعرف مكان مانويل نوير قائد وحارس مرمى الفريق.
ويتعين على لاعبي المنتخب الألماني التواجد في فرانكفورت، قبل السفر إلى الدوحة للاستعداد لكأس العالم، ومن المقرر أن يستهل الفريق مشواره في البطولة بمواجهة اليابان يوم 23 من الشهر الجاري.
وتواجد ماتس هاملز، مدافع بروسيا دورتموند والذي تم استبعاده من المنتخب الألماني، في مباراة دوري كرة القدم الأميركية.
ويتواجد المنتخب الألماني في المجموعة الخامسة بالبطولة إلى جانب منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

بايرن ميونيخ
توماس مولر
سيرجي جنابري
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