الشارقة بطل كأس اليد للمرة الخامسة



رضا سليم (دبي)



أحرز الشارقة الفوز بكأس الإمارات لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على الجزيرة 24-21 في النهائي، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة 12-10، وهي البطولة الثانية التي يحصدها «الملك» بعد كأس السوبر.

حضر المباراة ومراسم التتويج عبدالعزيز الحصان ممثل الهيئة العامة للرياضة، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وفاضل آل نمر رئيس الاتحادين العربي والسعودي، ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد السابق، وعبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وراشد عتيق الهاملي رئيس شركة الجزيرة للألعاب الرياضية، وعدد من أعضاء الاتحاد والناديين.

جاءت المواجهة دفاعية بالدرجة الأولى، حيث لم تهتز شباك الفريقين على مدار 5 دقائق، ثم التعادل 1-1 في الدقيقة السادسة، إلا أن الشارقة نجح في التقدم، بعدما سجل الحارس الدولي هدفاً من كرة بعيدة المدى وبعدها يسجل أحمد هلال ومصباح الصانعي، ويرفع النتيجة إلى 5-2 في الدقيقة 12، ويرد «فخر أبوظبي» بقوة وينجح في التعادل 5-5 في منتصف الشوط، وقدم الثلاثي رامي بن لطفي وجهاد بن الحبيب وعبدالحميد الجنيبي مستوى متميزاً، فيما مثل مصباح الصانعي وزهير نايم ومحمود فايز القوة الضاربة للملك، وانتهى الشوط الأول لمصلحة «الملك» 12-10.

وفي الشوط الثاني زادت الإثارة وقدم الفريقان مستوى جيداً، إلا أن الشارقة تصدر المشهد، رغم طرد محمود فايز، وحصوله على البطاقة الزرقاء ولم تتوقف محاولات الجزيرة للعودة بالمباراة إلى نقطة التعادل التي وصلت إلى 18-15 في الدقيقة 20، ولم يتغير الوضع كثيراً ويحسمها الشارقة 24-21.

أدار المباراة محمد جمعة وشهاب أحمد وعلى الطاولة ياسر النقبي وخالد جمال والمراقب الفني جمال الشامسي وفاضل غلوم.