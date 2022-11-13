أوكرانيا تعادل الرقم العالمي في بطولة العالم للرماية البارالمبية

العين (الاتحاد)

حصدت أوكرانيا الميدالية الذهبية، ومعادلة الرقم العالمي في مسابقة البندقية 10 أمتار ضغط هوائي، من الوضع وقوف مختلط للفرق فئةSH1، ضمن بطولة العالم للرماية البارالمبية التي تقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وجمع الفريق الأوكراني «312 نقطة»، وتبعه كوريا الجنوبية «311 نقطة»، وذهبت البرونزية إلى كوريا الجنوبية أيضاً «309 نقطة».

وقام عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتتويج الفائزين، ورحب بالمشاركين من اللجان الدولية العاملة بالبطولة والفرق على أرض الإمارات، مؤكداً أن البطولة تحظى باهتمام كبير وتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بتسخير كل الإمكانيات لاستكمال النجاح ببطولة استثنائية، لاسيما في ظل النجاحات التي تتحقق خلال استضافة وتنظيم العديد من الاستحقاقات الدولية الرياضية، بما يمثل الثقة الكبيرة التي تحظى بها أبوظبي والإمارات.

وأشاد بالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة العليا وكافة اللجان العاملة بالبطولة بما تضمه من كوادر وطنية متميزة وجهود المتطوعين في منظومة عمل متكاملة، وتعاون كافة الجهات الحكومية المعنية بتنظيم نموذجي يشهد له الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية، واللجنة البارالمبية الدولية، وأعضاء الوفود المشاركة من كل دول العالم، مقدماً الشكر إلى اللجنة البارالمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية على الثقة الممنوحة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي ولمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لاستضافة البطولة العالمية.

وقال: المشاركة الواسعة في البطولة من مختلف أنحاء العالم بهذا العدد القياسي من 54 دولة من مختلف قارات العالم، تمنح مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم شهادة نجاح جديدة، بفضل السمعة المرموقة التي باتت تحظى بها نتيجة تنظيم واستضافة سلسلة البطولات الدولية السابقة، وتشهد إضافة نوعية واهتماماً كبيراً من الاتحادات الدولية المعنية.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن أعضاء منتخبنا من تحقيق نتائج طيبة والوصول إلى منصات التتويج خلال المنافسات المتبقية، والقدرة على خطف بطاقات التأهيل للمشاركة في دورة باريس البارالمبية 2024 مع بطلنا الأولمبي عبد الله سلطان العرياني الذي حصل على إحدى بطاقات التأهيل الـ 31 التي خصصتها للجنة البارالمبية الدولية.