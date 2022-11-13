التعادل يحسم قمة حتا والحمرية في «الهواة»



معتصم عبدالله (دبي)



حسم التعادل السلبي قمة حتا المتصدر برصيد 20 نقطة، وضيفه الحمرية «الثالث» بـ 18 نقطة، في ختام الجولة العاشرة لـ «دوري الدرجة الأولى»، والتي شهدت خسارة «الصقور» أمام ضيفه التعاون في «الديربي» 1-2، فيما استعاد الفجيرة ذاكرة الانتصارات على حساب بينونة 1-0، وتعادل جلف أف سي والجزيرة الحمراء 1-1.

وألحق التعاون بمضيفه الإمارات الخسارة الثانية في الدوري، بفضل «ثنائية» كارلوس البرتو في الدقيقة 18، و«البديل» وسم أحمد في الدقيقة 69، فيما اكتفى «الصقور» بهدف ليذييري سيلفا في الدقيقة 93، ورفع التعاون الذي يقوده المدرب بدر طبيب في مواجهة فريقه السابق الإمارات، رصيده إلى 14 نقطة، بفارق نقطة خلف «الصقور» العاشر.

وقاد المدرب المواطن محمد الحوسني، والذي تولى مهمة تدريب الفجيرة خلفاً للجزائري «المقال» سفيان نشمة، «الذئاب» إلى الفوز على ضيفه بينونة بهدف «البديل» خالد حسين في الدقيقة 76، ورفع الفجيرة الذي حقق الفوز الثاني فقط رصيده إلى 9 نقاط في المركز 12، مقابل 6 نقاط لبينونة صاحب المركز قبل الأخير.