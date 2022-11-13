السوبر الإماراتي السعودي لليد ينطلق 2023



رضا سليم (دبي)



وقع الاتحادان الإماراتي والسعودي لكرة اليد، اتفاقية إقامة كأس السوبر بين البلدين، بداية من 2023، وهو الثاني بعد السوبر الإماراتي البحريني الذي وصل إلى نسخته الخامسة.

وقام بتوقيع الاتفاقية، نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وفاضل آل نمر رئيس الاتحادين العربي والسعودي للعبة، وحضره عبدالعزيز الحصان ممثل الهيئة العامة للرياضة، ومحمد عبدالكريم جلفار الرئيس السابق لاتحاد اليد، وعدد من الشخصيات وأعضاء الاتحادين.

ووجه نبيل عاشور الشكر إلى فاضل آل نمر على توقيع الاتفاقية، والتي تثري كرة اليد الخليجية، من خلال الاحتكاك وتبادل الخبرات، وقال: يتم خلال الفترة المقبلة، تحديد كافة الجوانب الخاصة بموعد السوبر الجديد، وأيضاً نظام المشاركة فيه، وهناك فريق لعمل الترتيبات كافة.

وقال فاضل آل نمر: سعداء بالوجود في الإمارات، وتحت مظلة الاتحاد الإماراتي، ونشكرهم على الاستضافة في نهائي كأس الإمارات، وتوقيع الاتفاقية ستكون البداية وهناك ترتيبات للحدث، ويأتي ذلك بعد السوبر السعودي البحريني، ونهدف من وراء ذلك تطوير كرة اليد العربية، وهذا جزء من المبادرات التي نسعى إليها من خلال التعاون.