«طائرة الفرسان» تودع الكولومبي ليبرمان

معتصم عبدالله (دبي)

ودع فريق الكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي، المحترف الكولومبي ليبرمان كريستوفر أجاميز، المنتقل إلى دوري النخبة في كوريا الجنوبية، بموافقة إدارة قطاع الألعاب الجماعية للفرسان، في ظل رغبة اللاعب خوض تحدٍ جديد في مشواره الاحترافي.

وخاض ليبرمان «37 عاماً»، مباراته الأخيرة مع «الفرسان»، أمام فريقه السابق العين، ضمن الأسبوع الرابع لـ «دوري الرجال للكرة الطائرة»، وكان اللاعب الكولومبي دشن مشواره الاحترافي في ملاعب الإمارات مع العين موسم 2020- 2021، قبل انتقاله لاحقاً لشباب الأهلي، حيث توج مع الأخير بلقب الدوري في الموسم الماضي 2021- 2022، بجانب لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وحرص لاعبو شباب الأهلي على وداع زميلهم السابق، متمنين له التوفيق في محطته الاحترافية الجديدة.