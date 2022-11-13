دورتموند يرفض دخول «معركة بيلينجهام»

برلين (أ ف ب)

أقر الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند الألماني هانتس-يواكيم فاتسكه، أن ناديه عاجز عن المنافسة مع نخبة الأندية الأوروبية الساعية لضم لاعب خط الوسط المتألق الشاب جود بيلينجهام.

كشف في حديث لصحيفة "بيلد" الألمانية أن دورتموند سيجري محادثات مع اللاعب بعد بطولة كأس العالم في قطر التي تنطلق الأحد المقبل.

وقال فاتسكه الذي يتولى المنصب في دورتموند منذ 2005: "سنجري محادثات مع بيلينجهام عندما تنتهي كأس العالم. سنسأله عما إذا كان يريد البقاء أم الرحيل".

وتابع: "ومع ذلك، إذا دخلت أندية أوروبية كبرى على الخط، فلا يمكننا تحمل معركة مالية كبيرة".

انضم الإنجليزي "19 عامًا" إلى دورتموند في صيف 2020 قادمًا من برمينجهام سيتي بعقد يمتد حتى 2025.

تولى شارة القيادة في عدة مباريات في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، واستدعاه المدرب جاريث ساوثجيت إلى تشكيلة إنجلترا التي ستشارك في مونديال قطر.

ويحتل دورتموند المركز السادس في الدوري بعد خسارته في آخر مباراتين، على بعد تسع نقاط من بايرن ميونيخ المتصدر.