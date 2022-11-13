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الرياضي

أبوظبي تستقبل منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي

أبوظبي تستقبل منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي
13 نوفمبر 2022 16:00

 

أبوظبي (الاتحاد)


تستضيف أبوظبي ليونيل ميسي ونجوم الأرجنتين، في إطار مساعيها لتعزيز مكانتها المتميزة وجهةً رياضيةً عالميةً، ويخوض منتخبنا الأول لكرة القدم، مباراة ودية أمام «التانجو»، حامل لقب كأس العالم مرتين، على استاد محمد بن زايد يوم الأربعاء المقبل، حيث نفدت تذاكر المباراة بالكامل في أقل من 24 ساعة. 

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وما زالت الفرصة متوفرة لحضور جلسة تدريب مفتوحة للمنتخب الأرجنتيني، الذي لم يتعرض لأي خسارة خلال 35 مباراة متتالية، في استاد آل نهيان بأبوظبي غداً «الاثنين».

وألمح ميسي إلى أن النسخة القادمة من كأس العالم في قطر ستكون الأخيرة له، ما يشير إلى أن المباراة الودية في العاصمة الإماراتية ستكون آخر مبارياته قبل خوض النهائيات العالمية.
وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، مسلطاً الضوء على أهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخراً مع الاتحاد الأرجنتيني: «ندرك الأهمية التي تحظى بها بطولة كأس العالم لكرة القدم في العديد من الدول، وخاصة في الأرجنتين، لذا يشرفنا اختيار منتخب الأرجنتين، أبوظبي لاستضافة الاستعدادات النهائية، ما يسلط الضوء على الثقة العالمية المتزايدة التي تحظى بها أبوظبي، من خلال توفير بيئة رياضية بمستويات عالمية تشجع على الازدهار، كما يسرنا أن نرحب بواحد من أشهر المنتخبات في عالم كرة القدم.
وأضاف: لطالما أثبتت أبوظبي قدرتها على استضافة البطولات الرياضية الكبرى، بما في ذلك كأس العالم للأندية ومنافسات يو أف سي فايت نايت، وغيرها الكثير من أهم الفعاليات الرياضية الدولية، حيث باتت تتمتع بمستوى عالٍ من الثقة بين الأوساط المعنية في العالم، ويسرنا حضور منتخب الأرجنتين إلى أبوظبي للمرة الأولى، ما يؤكد الدور المهم الذي تلعبه في قطاع الرياضة العالمية.
واستضافت أبوظبي في أكتوبر الماضي أول مباراة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والتي جمعت بين أتلانتا هوكس وميلووكي باكس في صالة الاتحاد أرينا، تبع ذلك استضافة النزال الرياضي الأهم في بطولة يو أف سي 280: أوليفيرا أمام ماخاتشيف بجزيرة ياس، في واحد من أقوى نزالات البطولة لهذا العام.
وهكذا تواصل أبوظبي ريادة المشهد الرياضي، مع استضافة النزال التاريخي بين ديمتري بيفول وجيلبرتو راميريز المعروف بـ«زوردو» على لقب بطولة العالم للوزن الخفيف الثقيل، والذي استضافته العاصمة 5 نوفمبر بالتعاون مع رابطة الملاكمة العالمية، في أول نزال على لقب ملاكمة عالمي تستضيفه أبوظبي، وقبل مباراة الإمارات والأرجنتين بأيام قليلة، ينطلق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا-1» في أبوظبي بحلبة مرسى ياس.
وتُعد العاصمة أبوظبي وجهة جذب رائدة بفضل الفعاليات العالمية المتنوعة التي تستضيفها، إلى جانب بنيتها التحتية ومرافقها عالمية السمات، وتحظى الدورة الأولى من مهرجان بايك أبوظبي باهتمام كبير في المنطقة، كما تستضيف النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، ونهائيات بطولة العالم للترايثلون، وبطولة أبوظبي تي 10، بطولة الكريكيت الأكثر شهرة ومتعة، ونهائيات الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية التي يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة على مدى يومين.
وتولي أبوظبي أهمية كبيرة للرياضات الإلكترونية، حيث تستضيف جزيرة ياس للمرة الأولى النهائيات العالمية لبطولة بلاست بريميير، التي تبلغ قيمة جائزتها الكبرى مليون دولار، بين 14 و18 ديسمبر المقبل. ويتضمن جدول الفعاليات، التي من المقرر أن تستضيفها أبوظبي قبل نهاية العام، بطولة العالم للسبارتن، وبطولة مبادلة العالمية للتنس، وماراثون أدنوك أبوظبي.

الإمارات
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مجلس أبوظبي الرياضي
عارف العواني
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