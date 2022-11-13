«شرطة أبوظبي» بطل «القوس والسهم» لأصحاب الهمم



أبوظبي (الاتحاد)



حصد منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي لأصحاب الهمم ميداليتين ذهبية وفضية، وحصل على المراكز الأولى، في بطولة القوس والسهم الأولى لأصحاب الهمم، والتي نظمها اتحاد القوس والسهم، وبإشراف من اتحاد أصحاب الهمم وذلك في دبي.

وحصل عبيد الكعبي على المركز الأول والميدالية الذهبية «فئة الرجال» لمسافة 50 متراً بالقوس المحدب، ونال عبدالله الجنيبي على المركز الثاني، وحصل على الميدالية الفضية «فئة الرجال لمسافة 50 متراً للقوس المحدب، وشهدت البطولة تنافساً كبيراً من أندية ومراكز أصحاب الهمم.

وكرمت اللجنة المنظمة اللاعبة فاطمة المقبالي، واللاعبة راية الشرجي من منتخب شرطة أبوظبي على مشاركاتهما المتميزة.

وأشاد العميد عصام عبدالله آل علي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالمستويات المتميزة التي حققها منتخب شرطة أبوظبي لأصحاب الهمم في أول مشاركة له بعد تشكيله الجديد، مما يبشر بتحقيق المزيد من النتائج المتألقة في مشاركاته المقبلة محلياً أو إقليمياً أو دولياً.

وأشار إلى أن منتخب أصحاب الهمم، تم إطلاقه بالتزامن مع اليوم العالمي لأصحاب الهمم في ديسمبر الماضي، وشارك في ورش متخصصة وتابع باهتمام خطة العمل التي تتضمن التركيز على الألعاب الفردية في المرحلة الأولى مثل الرماية والمبارزة ورمي الجلة والسهم والقوس والسباقات وحمل الاثقال، فيما تركز المرحلة الثانية على الألعاب الجماعية، بالتعاون مع خبرات مدربي قسم المسابقات والمنتخبات واختصاصي فرع أصحاب الهمم بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين، لضمان الخروج بأفضل النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة.