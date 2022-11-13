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الرياضي

الشارقة بطل «الإمارات للكاراتيه»

الشارقة بطل «الإمارات للكاراتيه»
13 نوفمبر 2022 14:47

 
الشارقة (وام)

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تُوج الشارقة ببطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه «كاتا» التي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بالنادي بمشاركة 298 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً من أندية الدولة.
ونجح أبطال نادي الشارقة في احتلال صدارة البطولة المخصصة لفئتي البراعم والأشبال حيث فاز الأبطال بـ19 ميدالية متنوعة في الفئتين منها 13 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية ومثلها برونزيات.
وتمكنت فئة البراعم «بنين وبنات» من الفوز بـ11 ميدالية ذهبية وفضية واحدة فيما حققت فئة الأشبال «أ وب» 8 ميداليات، منها ميداليتان ذهبيتان وفضيتان و4 ميداليات برونزية.
وهنأ المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية، الفريق بهذا الإنجاز، وأشار إلى أن المكاسب التي تحققت من هذه البطولة كبيرة سيما وأن البطولة مخصصة للفئات الصغرى، لافتاً إلى أن لاعبي النادي أظهروا تحدياً كبيراً خلال المنافسات وسط هذا العدد الكبير من اللاعبين والأندية المشاركة في البطولة.
وأوضح الهاجري أن النادي يستهدف المركز الأول في جميع مشاركاته وهذه البطولة تعتبر فاتحة خير لأجيال المستقبل في الكاراتيه، مشيراً إلى أن البطولة أفرزت عدداً من اللاعبين الواعدين والمواهب التي سيكون لها مستقبل كبير في هذه اللعبة.
وقدم شكره وتقديره لمجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل واهتمامه بكل ما يخص الألعاب الفردية والخطط الطموحة التي يتبناها المجلس لترقيتها وتطويرها لتتخطى حدود التنافس المحلي وتنافس خارجياً لإعلاء راية الإمارات.

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