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الرياضي

«الثنائيات» تصنع إثارة أهداف «الجولة العاشرة»

«الثنائيات» تصنع إثارة أهداف «الجولة العاشرة»
13 نوفمبر 2022 13:39

 
معتصم عبدالله (دبي)

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فرضت «الثنائيات» كلمتها في «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت تسجيل 21 هدفاً، من بينها «4 ثنائيات»، للمتألقين المغربي سفيان رحيمي مع العين، وفابيو ليما مع الوصل، والأرجنتيني كارتابيا مع شباب الأهلي، والبرازيلي إيلتون فيليبي مهاجم خورفكان.
وأسهم الرباعي بشكل فعال في نتائج فرقهم، بعدما قاد سفيان رحيمي فرقة «الزعيم» إلى «ريمونتادا» أمام مضيفه الشارقة بالتعادل 2-2، فيما فرض ليما كلمته في فوز الوصل على مضيفه بني ياس 3-1، بتسجيله «ثنائية» في الدقيقتين 46 و71.
ولعب الأرجنتيني كارتابيا الدور الأول في فوز «الفرسان» أمام ضيفه النصر 3- صفر في «الديربي»، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 84 و90، فيما تألق إيلتون فيليبي لاعب خورفكان بـ«ثنائية» في مرمى الظفرة، والتي انتهت بتفوق «النسور» 4-3 بعد مباراة مثيرة.
وبرز بشكل لافت خلال «الجولة العاشرة»، الثنائي رحيمي وفابيو ليما، بعدما تصدرا قائمة لاعبي الدوري الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف، برصيد 12 ما بين التسجيل والصناعة، بالتساوي مع التوجولي لابا كودجو مهاجم العين والغائب عن التسجيل في الجولة.
وانفرد فابيو ليما في مباراة فريقه أمام بني ياس، بلقب الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 11 هدفاً، وهو سجل 7 من آخر 14 هدفاً للوصل في مرمى «السماوي»، في المقابل احتاج سفيان رحيمي إلى 158 ثانية فقط، لـ«قلب الطاولة» أمام الشارقة بتسجيله هدفي تقليص الفارق، والتعادل في الدقيقتين 87 و89.
احتفل البرازيلي إيلتون فيليبي متصدر قائمة هدافي خورفكان في الدوري برصيد 4 أهداف، بـ«الثنائية» الأولى في سجله خلال الموسم الحالي، والثانية في مشواره مع «النسور» في موسمه الثاني مع الفريق، بعد «الثنائية» الأولى أمام بني ياس 4-2، في مباراة «الجولة 20» للدوري في الموسم الماضي.
بدوره، اختار الأرجنتيني كارتابيا مباراة «الديربي» لوضع بصمته الأولى في الموسم الحالي بتسجيله «ثنائية» أمام «العميد»، ويعرف صانع الألعاب الأرجنتيني الطريق جيداً إلى المرمى «الأزرق»، بعدما أسهم في 5 من آخر 10 أهداف لفريقه في «الديربي»، بتسجيله هدفين إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
شباب الأهلي
خورفكان
الوصل
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