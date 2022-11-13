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الرياضي

ساوثجيت لـ«لاعبيه»: فكروا في إنجلترا

ساوثجيت لـ«لاعبيه»: فكروا في إنجلترا
13 نوفمبر 2022 14:30

لندن(رويترز)
طالب جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، لاعبيه بتجاهل الأمور الجانبية المحيطة بكأس العالم 2022 لكرة القدم، والتركيز على فرصتهم في الفوز بلقب البطولة في قطر، ليصبحوا أعظم منتخب في تاريخ بلادهم.
ووصل فريق ساوثجيت لقبل نهائي النسخة الماضية في روسيا قبل أربعة أعوام كما صعد لنهائي بطولة أوروبا الأخيرة في 2021، لكن إنجلترا لم تحصل على لقب أي بطولة كبرى منذ تتويجها بكأس العالم على أرضها في 1966.
وستبدأ إنجلترا مسيرتها في نهائيات قطر بمواجهة إيران في 21 نوفمبر الجاري، قبل أن تواجه الولايات المتحدة وويلز في الدور الأول ضمن المجموعة الثانية.
وقال مدرب إنجلترا: «ندرك أنه يتعين علينا التعليق على الأمور الجارية خارج الملعب والمحيطة بهذه البطولة، لكننا نريد أن نشعل حماس اللاعبين الذي يشعرون به منذ الطفولة. نريد إشعال هذا الحماس».
وأضاف ساوثجيت: «نريد منهم تحويل ما يشعرون به من إرهاق جراء اللعب بكثافة مع أنديتهم إلى التفكير في إنجلترا.. وأن يدركوا أن بوسعنا تحقيق أفضل إنجاز للكرة الإنجليزية». 

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