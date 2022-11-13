الإثنين 14 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نقص الجاهزية يمنع «الفرج»

نقص الجاهزية يمنع «الفرج»
13 نوفمبر 2022 14:00

الرياض (د ب أ) 
تضاءلت فرص مشاركة قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سلمان الفرج، في مباراة كرواتيا الودية المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، بسبب عدم اكتمال جاهزيته.
ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية اليوم الأحد عن مصادر وصفتها بأنها خاصة، قولها: «إن الفرج يحتاج إلى مزيد من التأهيل للوصول إلى الجاهزية البدنية الكاملة».
ويحتضن ملعب مرسول بارك في الرياض مواجهة الأخضر الأخيرة قبل السفر إلى الدوحة، العاصمة القطرية، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق منافساتها الأحد المقبل.
وأشارت إلى أن الفرج سيصبح جاهزًا لمواجهة الأرجنتين في افتتاح مباريات الأخضر في المحفل العالمي، الثلاثاء بعد المقبل، على ملعب لوسيل.
وتعرَّض قائد المنتخب لإصابة في مفصل الكتف خلال اشتراكه في كرة مع أحد لاعبي منتخب آيسلندا في المباراة الودية التي جمعتهما، وفقًا لما أعلنه المنتخب السعودي.

أخبار ذات صلة
راشد بن حميد: الإمارات «الوجهة المفضلة» للمنتخبات والأندية
المنشطات تطيح المولد من قائمة السعودية
سلمان الفرج
كأس العالم 2022
منتخب السعودية
آخر الأخبار
فنيو الطب الشرعي يعملون بعد انفجار في شارع الاستقلال المشاة في اسطنبول
عربي ودولي
تفاصيل جديدة حول انفجار إسطنبول
اليوم 12:45
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي
اليوم 12:39
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
الرياضي
«الشارقة الرياضي» يتوج بلقب كأس السفير الياباني للجودو
اليوم 12:30
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
دنيا
قمر ناسا الاصطناعي الصغير يصل إلى مداره حول القمر
اليوم 12:14
هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة
عربي ودولي
هبوط طائرة في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة
اليوم 12:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©