نقص الجاهزية يمنع «الفرج»

الرياض (د ب أ)

تضاءلت فرص مشاركة قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سلمان الفرج، في مباراة كرواتيا الودية المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية اليوم الأحد عن مصادر وصفتها بأنها خاصة، قولها: «إن الفرج يحتاج إلى مزيد من التأهيل للوصول إلى الجاهزية البدنية الكاملة».

ويحتضن ملعب مرسول بارك في الرياض مواجهة الأخضر الأخيرة قبل السفر إلى الدوحة، العاصمة القطرية، للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق منافساتها الأحد المقبل.

وأشارت إلى أن الفرج سيصبح جاهزًا لمواجهة الأرجنتين في افتتاح مباريات الأخضر في المحفل العالمي، الثلاثاء بعد المقبل، على ملعب لوسيل.

وتعرَّض قائد المنتخب لإصابة في مفصل الكتف خلال اشتراكه في كرة مع أحد لاعبي منتخب آيسلندا في المباراة الودية التي جمعتهما، وفقًا لما أعلنه المنتخب السعودي.