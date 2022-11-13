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الرياضي

نتس يهزم كليبرز بتألق دورانت

نتس يهزم كليبرز بتألق دورانت
13 نوفمبر 2022 13:45

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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قدّم بروكلين نتس بقيادة نجمه كيفن دورانت أداءً دفاعيًا مميزًا أمام المضيف لوس أنجلوس كليبرز، ليحقق الفوز بنتيجة 110-95، هو الرابع في آخر خمس مباريات منذ إيقاف كايري إيرفينج، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
في حين يواصل نتس انتفاضته بعد بداية سيئة للموسم، حقق بوسطن سلتيكس انتصاره السادس تواليًا على حساب مضيفه ديترويت بيستونز 117-108، فيما أسقط دالاس مافريكس ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز المحلق 117-112، بفضل تريبل دابل لنجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش، بينها 42 نقطة.
أوقف نتس لاعبه إيرفينج خمس مباريات على الأقل إثر فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي أدين على نطاق واسع باعتباره معاديًا للسامية.
وعلى الرغم من غيابه عن خمس مباريات، قال جاك فون مدرب نتس قبل مباراة السبت إن إيرفينج لن يعود لمواجهة ليكرز الأحد.
وقال دورانت بعد الانتصار: "من الواضح أننا نفتقد "إيرفينج" وعلينا أن ننظر من أين ستأتي هذه النقاط. أعتقد أن اللاعبين يفعلون ذلك كمجموعة".
تألق دورانت في طرفي الملعب مسجلاً 27 نقطة وست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، وتصدى للكرة مرتين وسرقها مرتين.
أصبح دورانت "34 عامًا" أول لاعب يبدأ موسمًا بـ13 مباراة متتالية يسجل خلالها 25 نقطة على الأقل منذ مايكل جوردان "16 مباراة" في مستهل موسم 1988-1989.
كان الدفاع محط اهتمام منذ تولي فون زمام الأمور بعد إقالة الكندي ستيف ناش في وقت سابق من الشهر.
في حين أن الموعد المحتمل لعودة إيرفينج لا يزال غير معروف، يبدو أن وضعه يتجه نحو حل بعد أن قال كل من مفوض الدوري الأميركي آدم سيلفر ومالك نتس جو تساي إنهما أجريا محادثات مثمرة مع اللاعب هذا الأسبوع.
في دالاس، خرج دونتشيتش من حالة الركود التي أحاطت به بعد هزيمتين تواليًا هذا الأسبوع ليحقق ثالث "تريبل دابل" له هذا الموسم، مضيفًا 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة إلى نقاطه الـ42 في فوز دالاس على بلايزرز.
وهذه الـ"تريبل دابل" رقم 49 في مسيرته والرابعة التي يسجل فيها 40 نقطة على الأقل.
في ديترويت، سجل جايسون تايتوم 43 نقطة و10 متابعات ليتغلب سلتيكس الغائب عنه هدافه المصاب جايلين براون وأل هورفورد ومالكولم بروجدون 117-108 على بيستونز.

دوري السلة الأميركي للمحترفين
بروكلين نتس
لوس أنجلوس كليبرز
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