المهيري يتصدر التقييم الثالث لرماة «التراب»

العين (الاتحاد)

تصدر يحيى المهيري منافسات اليوم الأول من البطولة السادسة لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، والمقامة حالياً بميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف، والتي تحدد تصنيف الرماة للمشاركة في البطولات الخارجية.

وسجل المهيري 70 من أصل 75 طبقاً في الجولات الثلاث، فيما جاء سيف الشامسي بالمركز الثاني برصيد 68 طبقاً والثالث أحمد الحمادي ومشعل البناي بالتساوي برصيد 66 طبقاً، ووليد العرياني برصيد 65 طبقاً، ثم ظاهر العرياني برصيد 63 طبقاً.

وعلى مستوى منافسات أصحاب الهمم، فقد تصدر اليوم الأول، الكويتي فلاح الهاجري برصيد 60 طبقاً، وتلاه في المركز الثاني محمد هاشل الحبسي برصيد 57 طبقاً، وفي الثالث محمد علي الهاشمي برصيد 55 طبقاً، ثم حل سيف هلال الحميري رابعاً برصيد 50 طبقاً، وسعيد صلهام المزروعي خامساً برصيد 45 طبقاً، واحتلت فاطمة مبارك المركز الأول لبطولة السيدات، وتبعتها في المركز الثاني عائشة بنت حاتم.

وأشاد الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الرماية، بما شاهده من اهتمام وحماس بالغين من الرماة وحرصهم على المنافسة وبقوة حتى يتمكنوا من حجز بطاقة التأهل إلى صفوف المنتخب الوطني.

وتختتم البطولة برماية 50 طبقاً على جولتين، وتعد البطولة التقييم الثالث للرماة، فيما يقام التقييم الرابع يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، حيث سيتم جمع نتائج أفضل ثلاثة تقييمات من الأربعة لحساب المعدل لكل رامٍ لتحديد معيار اللجنة الفنية وهو 118 طبقاً للمشاركة في البطولة الخارجية.

وفي حال عدم نجاح أي رامٍ في تحقيق معدل 118 طبقاً سيتم تحديد الأول والثاني في الترتيب العام لينضما للرامي حمد بن مجرن لتمثيل منتخبنا، وفي حال تعذر سفر أي من الرماة الثلاثة فإن اللجنة الفنية ستحدد هوية الرامي الذي سيحل محله بالعودة إلى التقييمات.