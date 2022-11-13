كارتابيا.. «مايسترو العاشرة»



رضا سليم (دبي)



تحول الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، إلى نجم الشباك في «الجولة العاشرة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما قاد «الفرسان» إلى صدارة الترتيب، قبل التوقف الطويل، حيث سجل هدفين في مرمى النصر، وهي المواجهة التي انتهت بفوز شباب الأهلي 3-0، ويعتبر كارتابيا «العقل المفكر» في الفريق تلقبه الجماهير بـ «المايسترو»، ويعتمد عليه المدرب جارديم، في قيادة هجمات «الفرسان» من الوسط، لما يملكه من مهارات عالية في إمداد المهاجمين بالكرات الدقيقة، إلى جانب مساهمته في إحراز الأهداف.

وضع كارتابيا «أول بصمة» في لقاء «العميد»، ولعب هذا الموسم 463 دقيقة خلال 6 مباريات، إلا أن اللاعب تعرض لظروف الإصابة التي أبعدته عن الفريق، وهو حدث في الموسم الماضي، مكتفياً وقتها بتسجيل هدفين فقط خلال 8 مباريات.

وبصمة التهديف بمثابة عودة النجم الأرجنتيني إلى ساحة التألق، بعدما تعرض لـ «مطبات» كثيرة مع «الفرسان» لظروف الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من ثمانية أشهر، وكانت سبباً في رحيله عن «قلعة الفرسان» مرتين الأولى، بعد نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في 16 مايو 2021، وسجل وقتها هدفي تتويج فريقه باللقب، ثم ابتعد للإصابة، وعاد إلى «الفرسان» خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر فور انتهاء إعارته إلى النادي مع نهاية الموسم الماضي، بعدها ظهر في تدريبات الموسم الجديد، ليختاره جارديم مجدداً لإكمال المسيرة مع «الفرسان».

انضم اللاعب الأرجنتيني إلى شباب الأهلي موسم 2019-2020، على سبيل لإعارة من ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني، وسبق أن لعب مع فالنسيا وقرطبة، وسبورتينج براجا البرتغالي.