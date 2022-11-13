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الرياضي

ابن ثعلوب يطمئن على بعثة الجودو في اليابان

محمد بن ثعلوب
13 نوفمبر 2022 10:56

 
أبوظبي (الاتحاد)


اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على وصول بعثة المنتخب الأول إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لإقامة معسكر هناك، قبل المشاركة في بطولة طوكيو جراند سلام 3 و4 ديسمبر المقبل، وتشهد مشاركة 60 دولة، من بينها «الخماسي العربي» الإمارات، والبحرين، والسعودية، وقطر، ومصر.
ويتبقى أمام منتخبنا خلال العام الحالي، بطولة «ماستر للجودو» التي تُقام في القدس من 20 إلى 22 ديسمبر، في ختام بطولات الاتحاد الدولي موسم 2022 - 2023.
وثمن ابن ثعلوب خلال اتصاله برئيس البعثة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، التعاون الإيجابي مع جامعة توكاي اليابانية، تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين الاتحاد والجامعة اليابانية التي أسهمت في تطور الجودو الإماراتي، وعلى مستوى المنطقة، تحت مظلة الاتحاد الياباني.
وضمت بعثة منتخبنا الذي يشارك في بطولتي طوكيو والقدس 5 لاعبين هم دزاسفيلي جورام «وزن تحت 66 كجم»، وسعيد النقبي «وزن تحت 73 كجم»، وتلال أشفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجوريجوريان أرام «وزن تحت 90 كجم» وظفار كوسوف «وزن تحت 100 كجم». 

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وحث رئيس الاتحاد البعثة على ضرورة الاستفادة من فترة الإعداد الختامية في ضيافة الاتحاد الياباني، وحفاوة جامعة توكاي، قبل انطلاقة منافسات «طوكيو الكبرى»، بما يعكس تطور الجودو الإماراتي والرياضة عموماً خلال البطولة المقبلة.

اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب
اليابان
طوكيو
القدس
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