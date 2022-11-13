«أوس» بطل الشوط الرئيسي بـ«مضمار العين»



عصام السيد (العين)



تُوج الجواد «أوس» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وبإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة ريتشارد مولن، بطلاً للشوط الرئيسي على لقب البصرة، والذي أقيم بمضمار نادي العين للفروسية، وتألف الحفل من 7 سباقات مثيرة للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على جوائز بقيمة 485 ألف درهم.

وتمكن «أوس» والتي تعني «تحية الجيو جيتسو»، من انتزاع اللقب من رفيق إسطبله «انديس داي» بفارق عنق في خط النهاية، بعد صراع مثير حبس أنفاس الجمهور، وسجل البطل زمناً قدره 2:02:27 دقيقة.

وانتزع المهر «سدن» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة أنطونيو فريزو، لقب الصاروج في الشوط السادس لمسافة 1000 متر، بعد أداء استثنائي، مسجلاً 1:08:14 دقيقة.

ونال الجواد «زاخر منصور» لفاتن أحمد رشاد مناصرة، وبإشراف المدرب السوداني عمر دراج، وقيادة باتريك كوسجريف، لقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر، على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وقطع البطل المسافة في 1:51:75 دقيقة.

وخطف «عنيزة» لخليفة سف راشد المقعودي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون، جائزة الشوط الثاني لمسافة 2000 متر، على لقب الجاهلي، وسجل البطل 2:07:75 دقيقة.

وحصد «المنصور إن أف» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، ثمار جهوده بفوز لافت بلقب الشوط الثالث لمسافة 2000 متر، على لقب المقام، وسجل البطل 2:17:96 دقيقة.

وفازت المهرة «زعفرانة» لناصر عسكر، وبإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو «ثنائية»، بجائزة سباق مزيد الذي أقيم في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، مسجلة زمنا قدره 2:05:97 دقيقة.

وكان مسك الختام الجواد «حجيج» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، الذي فاز بلقب شعبية الروضة لمسافة 100 متر، وقطع البطل مسافة السباق في زمن قدره 1:06:95 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين، فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسط حضور جماهيري كثيف بلغ أكثر من 4 آلاف متفرج.