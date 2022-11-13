«عواجيز المونديال».. أصغرهم رونالدو!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف موقع جول العالمي النقاب عن النجوم الأكبر سناً، الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم في «مونديال 2022»، التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري.

وحدد الموقع قائمة تضم 7 لاعبين هم الأكبر سناً، بينهم لاعبان من البرازيل ولاعبان من البرتغال، ولاعب واحد من كل من اليابان وكندا وهولندا، كما تضم القائمة حارسين و3 مدافعين ولاعب وسط مدافعاً ومهاجماً واحداً.

وتصدر القائمة المدافع أتيبا هوتشينسون لاعب بسكيتاش التركي وأحد الكوادر القديمة لمنتخب كندا منذ 2003، والذي يلعب للنادي التركي من 2013.

هوتشينسون يبلغ حالياً 39 عاماً و9 أشهر، وهو الأكبر سناً على الإطلاق في «مونديال 2022».

ويأتي في المركز الثاني مدافع آخر هو بيبي نجم البرتغال وبورتو والمدافع الأسبق لريال مدريد، وعمره 39 عاماً و8 أشهر، وخبرته الطويلة تمكنه من صنع الفارق مع منتخب بلاده.

ويأتي في المركز الثالث حارس اليابان إيجي كاواشيما لاعب ستراسبورج الفرنسي، برصيد 39 عاماً و8 أشهر، بفارق أيام قليلة عن بيبي، وهو أكثر اللاعبين خبرة في منتخب اليابان.

والرابع في الترتيب هو الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة السابق ويبلغ 39 عاماً و6 أشهر، وأثبت خلال الأشهر الأخيرة مع ناديه المكسيكي أونام بوماس، أنه قد يمثل إضافة لمنتخب «السامبا».

والخامس في الترتيب، الحارس الهولندي ريمكو باسفير لاعب أياكس أمستردام ويبلغ 39 عاماً وشهراً واحداً.

أما السادس في الترتيب، فهو قلب الدفاع البرازيلي تياجو سيلفا لاعب تشيلسي الإنجليزي، والذي يبلغ 38 عاماً وشهرين.

ويختتم النجم البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو قائمة «التوب 7»، بعمر 37 عاماً و9 أشهر.

وقال الموقع إن مونديال قطر هو كأس العالم الأخيرة التي يشارك فيها هؤلاء اللاعبون، ما لم يكن لأي منهم رأي آخر؟